- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Criza politica din Venezuela s-a agravat brusc saptamana…

- Doi jurnalisti francezi au fost arestati in legatura cu relatarile despre criza politica din Venezuela si ambasada Frantei actioneaza pentru eliberarea lor, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza Reuters. 'Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ', a declarat…

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe președintele american Donald Trump ca a ordonat asasinarea sa, in timp ce Rusia a cerut medierea situației care adancește divizarea la nivel geopolitic, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - Dupa Mihai Tudose, un alt fost premier PSD ar trece…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus a blocnotesului pe care il tinea in mana a atras atentia: "5.000 de soldati in Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presa.Solicitat de AFP in legatura cu semnificatia acestei insemnari,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a primit joi asigurari de ''loialitate'' din partea armatei pentru a contracara sustinerea internationala fata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri ''presedinte interimar'' si a fost recunoscut in acest post de presedintele…

- Președintele socialist al Venezuelei a crescut joi salariul minim cu 150% pentru a combate ceea ce el numește efectele unui razboi economic condus de Statele Unite. Maduro l-a comparat pe Donald Trump, președintele american, cu Adolf Hitler, potrivit abc News .