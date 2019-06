Criza din Republica Moldova: Noi reacții din partea politicienilor români Uniunea Europeana a recunoscut oficial Guvernul legitim votat duminica de Parlamentul Republicii Moldova. Noul premier a convocat pentru luni o prima ședința de guvern, pentru a fi discutate mai multe demiteri ale unor șefi de instituții. Între timp, în România continua sa apara reacții la criza politica de peste Prut.



"Sa fie limpede! Nu putem lasa Republica Moldova în haos, la dispoziția celor care și-o doresc o feuda, o zona gri a corupției și criminalitații organizate la granița de est a Uniunii Europene! Este crucial ca liderii pro-europeni de la Chișinau,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

