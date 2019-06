Stiri pe aceeasi tema

- Doua tancuri petroliere – unul norvegian și altul japonez – au fost atacate joi in Marea Oman. Statele Unite au acuzat Iranul. Stramtoarea Ormuz, un loc de trecere obligatoriu in traficul petrolului, se afla in centrul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, dupa decizia lui Donald Trump de a ieși…

- "Raspundem de mentinerea securitatii in stramtoare si am salvat in cel mai scurt timp posibil echipajele petrolierelor atacate", a declarat Abbas Mousavi, purtator de cuvant al ministerului de externe de la Teheran.Oficialul a adaugat ca "acuzatiile secretarului de stat american (Mike)…

- Doua explozii foarte puternice au avut loc azi la bordul a doua petroliere in Golful Oman. Pe „Kokuka Courageous” era un echipaj format din 21 de oameni, iar pe „Front Altair” erau 23 de oameni. Cu toții au fost salvați cu succes, a informat bbc.com. Cauza exploziilor de pe una dintre cele mai circulate…

- 'Suspect este putin pentru a descrie ceea ce se pare ca s-a intamplat azi dimineata', a transmis Zarif pe Twitter, remarcand ca atacurile, dintre care unul a vizat o nava japoneza, au avut loc in timp ce premierul nipon Shinzo Abe se intalnea pentru 'discutii amicale' cu liderul suprem iranian, ayatollahul…

- Emiratele Arabe Unite au transmis Consiliului de Securitate ONU ca cel mai probabil "un actor statal" a fost în spatele atacurilor care au vizat tancuri petroliere deținute de acestea, în apropierea coastei, transmite BBC News. Atacurile din 12 mai au reprezentat o operațiune…

- Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita si Norvegia le vor prezenta joi membrilor Consiliului de Securitate al ONU rezultatele unei anchete comune asupra sabotarii la 12 mai a unor nave la intrarea in Golful Persic, au informat surse diplomatice, relateaza AFP. Statele Unite au acuzat Iranul ca…

- Incidentul s-a produs duminica in apropiere de portul Fujairah, un centru major pentru exportul de petrol, aflat la mica distanta de stramtoarea Ormuz. Khalid Al-Falih, ministrul pentru Energie de la Riad, a declarat ca navele saudite au fost avariate semnificativ, afirmand ca incidentul reprezinta…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au retinut, timp de o saptamana, un vapor militar din Qatar care a intrat in apele lor teritoriale, in contextul in care cele doua tari se afla intr-o criza diplomatica de doi ani, au declarat luni surse oficiale pentru AFP, potrivit news.ro.Citește și: Toți romanii…