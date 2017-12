Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru german de Finante Wolfgang Schaeuble le-a cerut, sâmbata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizând ca ia în calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca Germania nu trebuie sa se ingrijoreze de lipsa unui guvern, in momentul in care tara se afla in continuare in impas la trei luni dupa alegerile...

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Noul presedinte "isi va prelua atributiile incepand din 13 ianuarie 2018", a precizat Consiliul Uniunii Europene. Mario Centeno a fost desemnat castigator de omologii sai din zona euro la finalul celui de al doilea tur de scrutin in fata luxemburghezului Pierre Gramegna, dupa ce ceilalti doi…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- Seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, a acuzat luni companiile tech americane, intre care si Facebook, ca nu isi asuma suficient responsabilitatea pentru continutul site-urilor lor, subminand democratia pentru ca nu fac distinctie intre fapte si opinii, relateaza…

- Germania are nevoie de un guvern stabil cat mai curand posibil pentru a raspunde propunerilor de reformare a Uniunii Europene si incertitudinilor mediului global, a declarat luni cancelarul Angela Merkel intr-o conferinta de presa, transmit Reuters si dpa. Vorbind dupa o reuniune a conducerii formatiunii…

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier (foto), va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, si cu seful CSU, Horst Seehofer, in speranta ca va deschide calea pentru o noua mare coalitie. "Dupa ce s-a intalnit separat…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- "SPD este convins ca trebuie discutat. SPD nu este inchis la discuții", a declarat in noaptea de joi spre vineri secretarul general al formațiunii, Hubertus Heil, dupa o reuniunea de opt ore a liderilor social-democrați, sub conducerea președintelui Martin Schulz. Pana acum, Martin Schulz…

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Partidul Liber-Democrat (FDP) din Germania a anuntat miercuri ca nu va exclude participarea sa la noi consultari tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin daca blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) si Verzii vor prezenta 'un pachet complet nou' de…

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a esuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coalitie cu alte doua partide, in timp ce o cincime sustin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri si citat de…

- Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contesta decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coalitie alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând ca este necesara rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria

- Prabușirea negocierilor pentru formarea unui guvern sub conducerea cancelarului Angela Merkel a aruncat Germania intr-o criza profunda, care ar putea avea implicații și asupra UE. Urmeaza noi negocieri sau chiar posibile alegeri anticipate pentru formarea unui alt guvern, dar este neclar daca Merkel…

- Președintele parlamentului german, Wolfgang Schaeuble, a afirmat marți ca partidele trebuie sa dea dovada de mai multa bunavoința și sa-și asume responsabilitatea de a forma un guvern de coaliție, deoarece Europa și lumea au nevoie de Berlin ca aliat puternic și de incredere, relateaza agenția Reuters.…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a indemnat luni clasa politica germana sa revina la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern si a respins, in numele stabilitatii Germaniei si a Europei, ideea unor alegeri legislative anticipate in perioada urmatoare, relateaza AFP.Nu sunt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a anunțat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru funcția de președinte al Partidului Social-Democrat (SPD) și ca ulterior va anunța daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%, ajungand…

- Germania intra intr-o perioada de incertitudine cum nu a mai cunoscut niciodata in ultimele șapte decenii. Un moment aproape istoric, cum l-a calificat insași Angela Merkel . Cele trei partide care incercau sa formeze un guvern de coaliție nu s-au putut ințelege, declanșand astfel o criza politica. …

- Angela Merkel cauta luni o rezolvare la criza politica din Germania, dupa esecul in tentativa de a forma un nou guvern, un seism politic ce s-ar putea concretiza intr-o noua runda de alegeri parlamentare si un eventual final de drum pentru cancelar, scrie AFP.

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Cancelarul Angela Merkel a "deplans" in cursul noptii de duminica spre luni esecul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie, care scufunda tara in criza, relateaza AFP."Deplang ca nu am putut gasi o solutie comuna" intre partidul sau…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Conglomeratul industrial german Siemens a anunțat joi ca va elimina 6.900 de locuri de munca la nivel mondial, dintre care jumatate in Germania, ca raspuns la modificarile aparute in sectorul producției de energie, informeaza Reuters. "Industria producției de electricitate traverseaza…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- Disputa intre guvernul spaniol si liderii catalani cu privire la eforturile de independenta ale regiunii poate fi solutionata exclusiv prin discutii purtate in cadrul oferit de Constitutia Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat luni ca negocierile in vederea formarii unei majoritați și a unui guvern vor incepe la 18 octombrie, discuțiile anunțandu-se complicate deoarece ii vor aduce la aceeași masa pe conservatori, liberali și ecologiști, pentru crearea a ceea ce ar putea fi prima…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat oficial sambata ca au loc negocieri cu Partidul Liber Democrat (FDP) si cu Verzii pentru formarea unui guvern de coalitie, transmite dpa. Asa-zisa coalitie...

