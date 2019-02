Criza din Catalonia: Procurorul spaniol respinge teoria procesului politic

Stiri pe aceeasi tema

- Autorii unui documentar cu privire la criza din Catalonia au restituit premiul fundatiei 'Cinema pentru pace' care le fusese inmanat, in marja festivalului de film de la Berlin, de fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, cineastii acuzand faptul ca au fost instrumentalizati politic,…

- Comisia Europeana si-a manifestat marti deplina incredere in ''sistemul judiciar'' si ''ordinea constitutionala'' a Spaniei, anunt venit in ziua in care la Curtea Suprema spaniola a inceput procesul unor lideri separatisti catalani, transmite agentia EFE. ''Avem incredere deplina in sistemul judiciar…

- 'Acesta este procesul cel mai important pe care l-am organizat (de la restabilirea) democratiei', dupa moartea dictatorului Francisco Franco in 1975, a declarat recent presedintele Tribunalului Suprem, Carlos Lesmes. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis…

- Zeci de politisti cu cascheta si inarmati si macarale au fost desfasurati pe promenada Castellana, o artera care taie capitala spaniola de la nord la sud, pentru a-i obliga pe taximetristi sa-si mute masinile care blocheaza traficul. In ciuda tensiunilor intre grevisti si politisti, nu au fost semnalate…

- Donald Trump ar fi discutat in particular despre posibilitatea de a-l concedia pe președintele bancii centrale, agasat de decizia de miercuri a instituției de a ridica rata dobanzii, scrie sambata media americana, citand surse apropiate de președinte, anunța Le Soir preluat de Rador.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi ca a depus o plangere, impreuna cu alti cinci politicieni pro-independenta in asteptarea procesului, la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului impotriva 'suspendarii' drepturilor lor politice de catre autoritatile spaniole, relateaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…

- Un atac cu arma alba a avut loc marti dimineata in fata comisariatului central din Bruxelles, au anuntat autoritatile belgiene, indicand ca agresorul a fost neutralizat, iar un politist ranit a fost spitalizat, in ceea ce pare a fi un atac islamist, dar politia insista totusi ca motivul este inca neclar,…