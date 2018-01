Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Presedintele parlamentului catalan le-a propus luni deputatilor candidatura secesionistului Carles Puigdemont in vederea investirii acestuia la presedintia administratiei Cataloniei, informeaza AFP. Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona,…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus pe Carles Puigdemont, autoexilat din octombrie la Bruxelles, la conducerea regiunii si vrea sa se intalneasca cu prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy pentru a discuta despre „situatia anormala” din forumul decizional al regiunii.

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont a declarat vineri ca poate conduce Catalonia si din Belgia pentru a evita astfel sa fie intemnitat la intoarcerea sa in Spania, unde este urmarit de justitie dupa tentativa esuata de proclamare a independentei regiunii fata de Spania, relateaza AFP.…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, Junts per Catalunya si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), au decis sa il sustina candidatura fostului lider Carles Puigdemont la sefia regiunii, relateaza Reuters.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Separatistii si-au pastrat, in urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau in parlamentul catalan inainte de declaratia unilaterala de independenta fata de Spania cu doua luni inainte ce a provocat destituirea…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es.

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Partidul Democrat (PDeCAT) al liderul destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, și Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, stanga) au eșuat marți seara sa alcatuiasca un front unit pentru alegerile regionale anticipate de la 21 decembrie, relateaza Reuters. Incapacitatea lor de a ajunge…

- Fostul lider catalan și cei patru foști miniștri ai executivului regional al Cataloniei demiși de Guvernul central al Spaniei vor fi eliberați condiționat de autoritațile belgiene. Informația a fost facuta publica de un oficial belgian, relateaza agenția Associated Press.Liderul catalan destituit Carles…

- Procurorii de la Bruxelles au anunțat sâmbata ca examineaza mandatul european de arestare lansat împotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, și spera sa demareze procedurile de extradare cât mai repede posibil, informeaza

- Curtea Naționala a Spaniei a emis vineri un mandat european de arestare pe numele premierului destituit al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, informeaza DPA. Aceeași instanța a emis mandate similare și pentru patru foști miniștri din guvernul regional catalan. Toți cei cinci se afla…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Fostul președinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt foști miniștri regionali arestați preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Un grup de parlamentari pro-independența din Scoția a inaintat o moțiune in care indeamna la recunoașterea internaționala a votului din parlamentul catalan pentru independența fața de Spania, punand presiune pe liderul Scoției sa aprobe acest demers, informeaza joi agenția de presa Reuters. …

- Peste jumatate dintre cetatenii Cataloniei nu ar sustine independenta regiunii, insa numarul celor care se declara in favoarea secesiunii fata de Spania a atins un numar record pentru ultimii trei ani, se arata intr-un sondaj publicat marti, citat de site-ul agentiei de presa Reuters. …