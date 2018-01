Stiri pe aceeasi tema

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a cerut ca parlamentul catalan sa fie format pe 17 ianuarie, ca prim pas pentru restabilirea unui guvern regional, dupa ce Catalonia a fost pusa sub tutela Madridului in urma declaratiei legislativului catalan de autoproclamare a independentei, relateaza Reuters.…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- In cadrul unui discurs sustinut la cea de-a cincea editie a Forului Reagan pentru Securitate, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump a afirmat ca era ”rabdarii strategice” s-a incheiat, adaugand ca presedintele SUA nu are in plan sa ia masuri privind…

- In cadrul unui discurs sustinut in orasul belgian Oostkamp, situat la cativa kilometri de Bruges, Puigdemont a declarat ca votul din 21 decembrie este cel mai important din toata istoria Cataloniei. ”Veti accepta rezultatul alegerilor din 21 decembrie, daca tabara pro-independenta va castiga?…

- Alegerile regionale din 21 decembrie, din Catalonia, vor permite ratificarea dorintei catalanilor de a trai intr-un stat independent, a declarat, sambata, Carles Puigdemont, care a inceput in Belgia campania electorala si si-a prezentat lista, transmite agentia Belga, citata de dhnet.be.

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- In baza eliberarii pe cautiune, Carme Forcadell are interdictie de a parasi tara, iar pasaportul ei a fost predat autoritatilor de catre avocat. Fostul presedinte al Parlamentului regional al Cataloniei a petrecut noaptea in inchisoarea Alcala-Meco din Madrid, scrie Agerpres. In cadrul audierii…

- Procurorul de stat spaniol a cerut, joi seara, unui judecator arestarea presedintelui Parlamentului catalan, Carme Forcadell, care a semnat declaratia de independenta, in contextul in care investigatiile privind acuzatiile de rebeliune continua, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citat de…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. "Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Politician din Catalonia agita spiritele in Transilvania Coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, Marc Gafarot i Monjo, a venit la Cluj la invitatia Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT). Marc Gafarot i Monjó a declarat,…

- Marc Gafarot i Monjo a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa la sediul PPMT, ca in Bucuresti atmosfera politica este mult mai centralista decat in Transilvania, aspect care ii afecteaza si pe maghiarii, dar si pe romanii din regiune. „In Romania, in Transilvania,…

- Prezent in Romania pentru cateva zile, el a susținut la Cluj-Napoca o conferința de presa, la invitația Partidului Popular Maghiar din Transilvania, in care a vorbit despre situația actuala a regiunii Catalonia, pe care a asemanat-o cu cea din perioada lui Francisco Franco, general și om politic…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Trei romance se numara printre cele mai puternice femei din Spania, noteaza publicația spaniola El Espanol. Doua dintre ele se bucura de o influența mare, fiind partenerele unor barbați importanți, in timp ce a treia a reușit sa ajunga in Parlamentul regional al Madridului. Este vorba despre Marcela…

- Urmarit de justitie din Spania, liderul catalan destituit Carles Puigdemont, aflat acum in Belgia, va fi cap de lista al partidului sau la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anuntat Partidul Democrat European Catalan (PDeCat).

- Criza din Spania este pe cale sa creeze o criza si in Belgia, unde „coalitia aflata la guvernare este constransa sa faca echilibristica”, scrie Le Soir pornind de la mesajul adresat de seful guvernului de la Bruxelles ministrilor sai, pe care i-a „implorat sa nu faca comentarii despre Catalonia”.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP, citat de News.ro

- Dupa plasarea in arest preventiv a opt membri ai guvernului catalan destituit, justitia spaniola a emis un mandat european de arestare pe numele liderului catalan separatist demis Carles Puigdemont, care a refuzat sa se prezinte in fata Curtii Supreme spaniole, dupa declararea unilaterala a independentei…

- Fostul președinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt foști miniștri regionali arestați preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Liderii catalani au aparut joi in fața instanței iar procurorii au solicitat magistraților arestarea a opt dintre aceștia. Procurorii spanioli au solicitat magistraților arestarea a opt dintre miniștrii fostului executiv catalan. Noua dintre membrii demiși de Madrid au fost prezenți la Curtea Suprema,…

- Noua membri ai administrației catalane, demisa de guvernul de la Madrid, au depus joi marturie sub acuzațiile de razvratire, rebeliune și proasta intrebuințare a fondurilor publice. Parchetul a recomandat ca unul dintre ei, Santi Vila, care a demisionat din guvernul catalan inainte de declarația…

- Carles Puigdemont și alți 13 membri ai guvernului sau au fost citați de Curtea Suprema a Spaniei sa se prezinte in fața instanței, pana la sfarșitul acestei saptamani și sa depuna un depozit de 6,2 milioane de euro pentru acoperirea eventualelor daune, scrie BBC News. Curtea Suprema din Spania i-a cerut…

- Fostul lider catalan a susținut o conferința de presa la Bruxelles, de unde a anunțat ca nu va cere azil politic in Belgia, așa cum se speculase. Cu toate acestea, Carles Puigdemont a spus ca va ramane o perioada in aceasta țara, pentru a fi „in siguranța”, dar și deoarece justiția spaniola ar fi „politizata”.…

- Controlul Madridului asupra Cataloniei este testat astazi, caci politicienii și funcționarii civili revin la munca. Sunt mai multe intrebari ramase in continuare in legatura cu acceptarea administrarii directe impuse de Madrid pentru a stopa demersurile pentru independența Cataloniei, relateaza Reuters…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, va prelua sefia Guvernului regional al Cataloniei, a anuntat, sambata, Guvernul de la Madrid, in contextul in care Executivul spaniol pune in aplicare suspendarea regiunii catalane, informeaza BBC News Online. Aceasta decizie vine dupa…

- Ministrul spaniol al Economiei, Luis De Guindos, a declarat, joi, ca se asteapta la o crestere economica de putin peste 3% in acest an, in pofida crizei din Catalonia, transmite Reuters. Economia spaniola, a patra mare economie a zonei euro, a inregistrat un ritm anual de crestere de 3,2%…

- Catalonia se confrunta cu o criza interna, din cauza procesului de proclamare a independenței fața de Madrid. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a refuzat oferta de a se exprima in Senatul spaniol, cu o zi inainte de votul Camerei Superioare a Parlamentului spaniol asupra unei plasari…

- Mai multi membri ai guvernului Cataloniei l-au anuntat pe presedintele separatist Carles Puigdemont ca doresc convocarea de alegeri in regiune, pentru a evita intrarea sub tutela Madridului, au declarat marti surse din anturajul acestuia, citate de AFP.

- Un reprezentant unic ar putea sa fie numit temporar de Madrid sa guverneze Catalonia, dupa ce declansarea articolului 155 al Constitutiei spaniole, care va permite instaurarea unei administrari directe de catre Guvernul central, va fi adoptata de Senatul spaniol, relateaza Reuters.Presedintele…