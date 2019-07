Criza de pe piața forței de muncă – firmele, obligate să investească în digitalizare Doua treimi dintre companiile romanești sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare in urmatorii trei ani, in condițiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții in producție, 50% in control și 46% in planificare, arata rezultatele unui studiu realizat in randul a peste 300 de companii din industria romaneasca. Problema lipsei resurselor umane afecteaza intreaga piața a muncii din Romania, iar companiile din industrie se indreapta tot mai mult spre tehnologie, automatizare și digitalizarea proceselor, arata concluziile… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) propune cresterea la 30.000 a contingentului de lucratori straini pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei, transmite Agerpres. "Pentru anul 2019 se stabileste un contingent…

- Guvernul Romaniei dorește sa suplimenteze pentru 2019 contingentul de lucratori nou-admiși pe piața forței de munca din Romania cu 10.000, conform unui proiect de Hotarare, elaborat de Ministerul Muncii. Practic, se va ajunge la 30.000 de muncitori non-comunitari cu drept de munca in țara noastra.…

- Doua treimi dintre companiile romanesti sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in conditiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate, arata rezultatele unui studiu realizat in randul a peste 300 de

- Doua treimi dintre companiile romanesti sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in conditiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate, arata concluziile studiului de perceptie „Digitalizarea in companiile industriale…

- Doua treimi dintre companiile românești sunt decise sa investeasca semnificativ în digitalizare, în urmatorii trei ani, în condițiile în care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții în producție, 50% în…

- Doua treimi dintre companiile romanești sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in condițiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții in producție, 50% in control și 46% in planificare, arata rezultatele…

- Doua treimi dintre companiile romanești sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in condițiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții in producție, 50% in control și 46% in planificare, arata rezultatele…

- ​Criza de pe piața forței de munca s-a transformat într-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajați. Afacerile acestora au crescut cu peste 430% din 2007 și pâna în prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile unui studiu realizat de KeysFin.…