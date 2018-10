Stiri pe aceeasi tema

- Canada a devenit, pe 17 octombrie, al doilea stat din lume, dupa Uruguay, care a implementat o legislație ce permite existența unei piețe naționale a marijuanei . Prima zi de dupa legalizare a fost una aglomerata pentru cei care și-au dorit sa cumpere primele grame de canabis legal. Consumatorii acestui…

- Canada a devenit, miercuri, cea de-a doua tara din lume care legalizeaza consumul de canabis în scop recreativ.Un oficial din Guvernul canadian a explicat faptul ca este permisa posesia a pâna la 30 de grame de marijuana, un anunt în acest sens urmând sa fie…

- Canadianul Ross Rebagliati, fost campion olimpic la snowboard in 1998, la Nagano (Japonia) si caruia medalia de aur i-a fost retrasa dupa ce a fost depistat pozitiv la cannabis, considera ca Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) ar trebui sa scoata aceasta substanta de pe lista produselor interzise,…

- Canada, a doua țara din lume care a legalizat marijuana in scop recreativ. Consumul de marijuana in scopuri recreative a fost legalizat in Canada. Adultii vor avea dreptul sa detina 30 de grame, in public. De asemenea, li se va permite sa cultive pana la patru plante in gospodariile lor și sa produca…

- Tinerii aflați sub influența unor droguri puternice la Campia Turzii, filmați in timp ce erau incapabili sa se miște, nu consumasera așa numitul drog Zombie, extrem de periculos și despre care s-a crezut ca a intrat și pe piața din Romania. https://evz.ro/drogului-zombie-reteta-incredibila.html

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP. Presedintele…

- Premierul canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri sa prezinte scuze Arabiei Saudite si si-a reiterat angajamentul de a apara drepturile omului in intreaga lume, la cateva ore dupa ce Riadul a amenintat Canada cu noi masuri punitive, relateaza AFP. La doua zile de la expulzarea ambasadorului…

- Canadienii au creat berea din marijuana in perspectiva legalizarii consumului pentru uz recreațional, așteptata pentru data de 17 octombrie, scrie The Guardian. Creatorii berii supun ca se așteapta ca aceasta sa fie foarte apreciata de consumatori. Deși exista pe piața și alte beri cu canabis, creatorii…