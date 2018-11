Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, joi seara, ca va discuta la summitul G20 din Argentina cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, despre cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat intr-un interviu difuzat astazi de postul de radio Europe 1 ca Europa nu va putea sa se apere fara "o armata europeana adevarata", relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a decorat luni cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare pe "vânatorul de nazisti" Serge Klarsfeld si cu Ordinul National pentru Merit pe sotia acestuia, Beate Klarsfeld, transmite AFP.

- Președintele Franței, printre vizitatorii standului Dacia de la Salonul Auto din Paris. Salonul Auto de la Paris și-a deschis marți, 2 octombrie, porțile pentru presa și oficialitați, urmand ca joi, 4 octombrie sa fie deschis pentru publicul larg. Expoziția va lua sfarșit pe 14 octombrie. Printre producatorii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi ca alegerile europarlamentare din 2019 reprezinta 'batalia pe care toti progresistii, toti democratii din Europa trebuie sa o duca' impotriva celor care 'nu vor mai multa Europa' si care nu dau dovada de 'solidaritate',…

- Președintele Senatului Romaniei Calin Popescu-Tariceanu l-a primit azi, 20 septembrie 2018 pe E.S. Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei in Romania, in vizita de ramas bun, cu ocazia incheierii misiunii in Romania. Calin Popescu-Tariceanu l-a felicitat pentru mandatul incheiat cu succes și pentru aportul…

- Cel puțin 16 persoane au decedat, iar alte 26 sunt date disparute, in urma seismului cu magnitudine de 6.7 grade care a afectat insula Hokkaido din nordul Japoniei, a anunțat prim-ministrul japonez Shinzo Abe, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Cel puțin 1.6 milioane de locuitori din zona Hokkaido…