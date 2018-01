Criză de imagine în social media. H&M, acuzat de rasism Fotografia care infațișa copilul de culoare purtand un hanorac inscripționat cu mesajul „cea mai cool maimuța din jungla" a iscat multiple reacții in mass-media și mai ales, in social media. Unele persoane au anunțat un boicot al brand-ului, simțindu-se profund jigniți, iar alții chiar au luat apararea cunoscutului brand, spunand ca nu e nimic rasist, ori ca este o greșeala nu foarte grava, ce poate fi trecuta cu vederea. Pe fondul agitației din online, H&M a reacționat, cerandu-și public scuze pentru aceasta intamplare: „ne cerem scuze tuturor celor care s-au simțit jigniți." Unele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, o femeie originara din Republica Moldova a nascut un copil cu un semn din naștere pe picior care reproduce aproape perfect harta Moldovei. Fotografia piciorului cu semnul din naștere a fost publicata pe Facebook, aceasta adunind imediat mii de aprecieri și zeci de comentarii. „Moldovean cu…

- Cantaretul canadian Abel Tesfaye, cunoscut sub numele The Weekend (27 de ani), a anuntat pe Twitter ca rupe orice colaborare cu H&M, dupa ce retailerul a starnit indignarea internautilor cu o fotografie considerata rasista.

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- In condițiile in care, anul trecut, aproape 60.000 de locuri de munca au ramas vacante, Ministerul Muncii și Justiției Sociale se pregatește sa primeasca, cu forme legale, in 2018, aproximativ 7.000 de angajați din alte țari. In județul Timiș, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost inregistrate 3.663…

- Jessica Alba a nascut in ultima zi din 2017. Actrița a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat pe care l-a numit Hayes Alba Warren, scrie Daily Mail. Alba a distribuit pe constul sau de Instagram o fotografie cu baiatul ei alaturi de mesajul ” Hayes Alba Warren, 12 / 31/17 Cel mai frumos cadou…

- SMS-uri de Anul Nou "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, maine e mister, azi este un dar. Un dar de impartit cu cei dragi.

- Nu face afirmatii vizavi de un cadou care nu ti-a placut Sarbatorile de Iarna sunt momentul cel mai bun de a-ti manifesta recunostinta fata de cei dragi si nu sa te plangi ca n-ai primit exact darurile pe care ti le-ai dorit. Chiar daca ai sperat ca partenerul tau iti va oferi bilete pentru cine stie…

- Antoine Griezmann, atacantul francez al lui Atletico Madrid, s-a deghizat intr-un jucator al faimoasei Harlem Globetrotters, dar "blackface" a provocat un scandal pe rețelele de socializare. A vrut sa faca o gluma pe Instagram și a ieșit rau. Fan Harlem Globetrotters, inimitabilii magicieni din baschet,…

- Mama copilului traumatizat in seara de Moș Nicolae a reacționat. Micuțul de cinci ani a fost pus la colț și ingenuncheat, potrivit poliției, de unchiul sau, care se costumase in Moș Nicolae. Imaginile primite de tatal sau pe internet l-au determinat imediat pe acesta sa sesize autoritațile.

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a scris pe Facebook cateva ganduri la disparitia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l „un suflet apropiat, curat, care si-a pastrat inocenta de-a lungul vietii” si care „avea maretia maiestatii: simple, zambitoare, calde”. „Decat sa pronunt cuvinte, as prefera…

- Fotografia care surprinde vizita face parte parte din expozitia „Casa Regala a României în viata Clujului”, organizata de Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga. Istoricul Cornel Jurju a explicat ca în anii interbelici Casa Regala a avut un rol important în…

- Fotografia prin care cantareata americana Beyonce a anuntat ca este insarcinata, parodiata ulterior de mai multi utilizatori, a fost desemnata cea mai apreciata imagine publicata pe Instagram in anul 2017, informeaza nme.com.

- Fotografia prin care cantareata americana Beyonce a anuntat ca este insarcinata, parodiata ulterior de mai multi utilizatori, a fost desemnata cea mai apreciata imagine publicata pe Instagram in anul 2017, informeaza nme.com.

- De ce? Pentru ca intotdeauna, protecția ministrului de Interne a fost asigurata doar de servicului de protecție interna al MAI, celebrul "Doi și-un sfert". Prin aceasta ieșire publica de miercuri seara, Carmen Dan a aratat ca serviciul de protecție al MAI, aflat fiind in subordinea sa, nu…

- In caz de pericol, frica este un raspuns natural al minții umane. Dar daca avem o povara emoționala pe care o purtam in mintea noastra, psihicul nostru poate sa asocieze lucruri bizare cu un anumit tip de pericol. Fotografia de mai sus face parte dintr-un test de psihanaliza pentru cele mai ascunse…

- Au trecut 24 de ani de cand renumitul compozitor Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, insa acesta nu a fost uitat de cei dragi. Fosta sotie si copiii au mare grija ca locul unde acesta isi duce somnul de veci sa fie mereu curat si infrumusetat de flori. Mesajul inscriptionat pe crucea acestuia aminteste…

- Tudose si Iohannis, intalnire in CSAT dupa criticile SUA Sedința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Klaus Iohannis, are loc dupa avertismentul dur al SUA privind Legile Justiției. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte…

- Cristina Stamate a murit luni dimineața, la varsta de 71 de ani, fiind internata in Spitalul Floreasca. Unul dintre cele mai mari regrete ale actriței a fost ca nu a avut copii. Artista a povestit in trecut despre legatura speciala pe care a avut-o cu mama ei și cum aceasta a indemnat-o sa faca un…

- In contextul schimbarilor si inovatiilor in tehnologie, specialistii Deutsche Welle, alaturi de Digi24, au dat startul unor seminarii in care isi impartasesc experienta in acest domeniu.

- "SPD este convins ca trebuie discutat. SPD nu este inchis la discuții", a declarat in noaptea de joi spre vineri secretarul general al formațiunii, Hubertus Heil, dupa o reuniunea de opt ore a liderilor social-democrați, sub conducerea președintelui Martin Schulz. Pana acum, Martin Schulz…

- Mesajul șocant primit de Lidia Buble de la o internauta. Artista și-a revenit cu greu dupa ce a citit cuvintele pline de ura, in care una dintre „fane” i-a urat acesteia sa nu mai vada lumina zilei nici ea și nici familia ei. Lidia Buble a transmis imediat un mesaj pe contul de socializare, declarandu-se…

- Fostul premier Adrian Nastase a explicat, luni seara, de ce PSD, o formatiune care in perioada 2000-2004 a sustinut aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, are in prezent mai multi lideri care folosesc un discurs anti-UE.

- Senatorul PSD Tit Brailou a jignit jurnalistii care au mers sa i ia declaratii Ministrului Apararii, dupa sedinta Comisiei de Aparare din Senat. Brailoiu i a numit ciobani pe reporterii din Parlament. Ulterior, intrebat de aceiasi jurnalisti de ce i a numit ciobani, Tit Brailoiu a negat initial, apoi…

- Unul dintre cei mai vocali lideri ai PSD scoate la iveala planurile social-democratilor dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pe presedintele partidului, Liviu Dragnea. secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca nu este nevoie de un vot de sustinere pentru Dragnea, pentru ca…

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la alimente si bauturi, spun toate statisticile și studiile comparative despre țara noastra. Preturile din Romania sunt, conform Eurostat, undeva la 45% sub media UE, dar mai mari decat in Bulgaria unde sunt cu 53% sub media UE.…

- In urma cu o zi, DCNews a publicat un articol care arata care este situația in doua mari magazine: VEZI AICI. Intr-un alt hipermarket din Capitala, luni, dupa marile cumparaturi din weekend, situația a fost uluitoare. Daca un carton de 30 de oua costa, in urma cu doua saptamani, intre 11…

- Mesajul presupusului amant al Mariei Constantin pentru Marcel Toader. Satul de acuzațiile care i se aduc, Catalin Tutilescu a luat atitudine și l-a amenințat pe afacerist cu judecata. Catalin Tutilescu i-a transmis lui Marcel Toader, prin avocatul Daniel Ionașcu, sa iși ceara scuze. Fostul soț al…

- Tinerele, care au peste 2,3 milioane de followeri pe social media, si-au construit si o firma de marketing digital numita A&E. „Cand lucram ca avocat mi se spunea ca trebuie sa astept, nu conteaza care sunt calitatile mele, nu conteaza daca sunt mult mai buna decat alti colegi, trebuie sa am rabdare…

- Femeile din familii sarace, din municipiul Chisinau, care au nascut al treilea copil, vor primi o indemnizatie la nastere, in valoare de doua mii de lei. Un proiect de decizie in acest sens a fost votat astazi de consilierii municipali.

- Un caz cu adevarat socant a amutit o lume intraga. Un baietel de doi ani a fost batut cu bestialitate de catre tatal sau vitreg, iar ranile cauzate au fost atat de grave incat au dus la decesul micutului.

- Presedintele Donald Trump le va transmite liderilor celor cinci state incluse in vizita sa in Asia ce incepe astazi ca posibilitatea de a rezolva diplomatic criza nord-coreeana „se scurge rapid” si ca Statele Unite sunt pregatite sa se apere daca va fi nevoie, a afirmat un inalt oficial de la Casa Alba,…

- Incident la botezul fetiței lui Vladimir Draghia. Evenimentul a avut loc in weekend, iar petrecerea a fost una intima, la care au participat doar prietenii și familia. Vladimir Draghia a vorbit in direct la Pro tv, despre micul incident care a avut loc in biserica. „Preotul i-a citit numele gresit prima…

- April C. Wright, Senior Security si Compliance Manager pentru Verizon Wireline este unul dintre cei mai asteptati speakeri in cadrul editiei DefCamp de anul acesta. April are o experienta de 25 de ani in domeniu iar in prezent, se ocupa de infrastructurile tech si de oamenii din spatele lor, cu obiectivul…

- O tanara romanca din Londra a caștigat un premiu oferit de prestigiosul cotidian The Telegraph cu o fotografie surprinsa in Romania. O imagine din zona rurala a Romaniei, cu o casa in mijlocul unui peisaj idilic de toamna a caștigat un premiu de fotografie oferit de ziarul britanic The Telegraph. Fotografia,…

- Zlatan Ibrahimovic a postat recent pe contul sau de instagram o fotografie care a reusit sa stranga peste un milion de likeuri. Im poza exista un detaliu pe care fanii lui Manchester United nu si l au putut explica.

- Situatii incredibile in satele timisene: batranii se aduna la colturile ulitelor pentru a-si primi pensiile! Criza de personal din cadrul postei timisene, dublata de salariile derizorii, provoaca multa indignare in randul locuitorilor judetului, indeosebi printre pensionari. In satul Sipet, lucrurile…

- Surpriza colosala pentru Gheorghe Hagi la finalul partidei de la Ovidiu! ”Regele” a fost asteptat la iesire de un baietel care l-a invitat la ziua lui de nastere. Reactia fostului fotbalist l-a luat prin surprindere pe micut.

- And that’s a challenge for everyone.”. Excited about that opportunity to have that experience there with Brock, general manager John Elway said. The Jets and Bills could be in the QB market and getting in front of them is a must. In addition, the NFL holds a variety of events during the week leading…

- Desi a nascut in urma cu aproximativ un an, Jojo se gandeste sa le mai faca un fratior sau o surioara copiilor sai. Vedeta a recunoscut pe pagina sa de Facebook ca isi doreste al treilea copil.

- O provocare de pe Facebook ii indeamna pe adolescenti sa lipseasca de acasa pentru doua zile. Parintii sunt ingroziti. Mai multi copii din Marea Britanie iau parte la un “joc” numit “Provocarea de 48 de ore”. Ei sunt indemnati sa fuga de acasa si sa nu-si contacteze familia sau cunoscutii, ca dupa doua…

- Comunicat: Problema informațiilor false este una atat de grava incat chiar și Papa Francisc a setat-o ca tema pentru Ziua Mondiala a Comunicarii invocand pentru Biserica Catolica Ioan 8:32 ”Si

- Oamenii de afaceri romani nu sunt pregatiti sa gestioneze o criza de imagine desi se confrunta cu asta incepand de la comentarii negative in social media, pana la articole in presa sau amenintari de boicot din partea consumatorilor. 68% dintre antreprenorii romani s-au confruntat cu o criza de imagine…

- Numarul antreprenorilor romania care s-au confruntat cu crize de imagine a crescut la 68% in acest an, fata de 60% in 2016, dar cea mai mare parte dintre ei (74%) sunt optimisti ca nu se vor mai confrunta cu o astfel de problema in viitorul apropiat, potrivit unui studiu GMP PR realizat impreuna…

- Majoritatea (60%) considera ca la baza unei crize stau problemele interne și deciziile de business, mai puțin social media (26%) sau produsul in sine (14%). Deși numarul celor care și-au angajat intern o persoana care sa se ocupe de comunicare a crescut de la 38% in 2016 la 47% in 2017, in…