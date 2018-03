Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a indemnat Coreea de Nord sa intreprinda actiuni "concrete" spre denuclearizare in Peninsula Coreea, marti in timpul unei intalniri cu seful serviciilor de informatii sud-coreene, Suh Hoon, informeaza dpa. "Este foarte important ca Coreea de Nord sa treaca…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Japonia a comemorat duminica victimele puternicului cutremur, urmat de un tsunami si de catastrofa nucleara de la Fukushima, din urma cu sapte ani, informeaza DPA si AFP. Ca in fiecare an, o ceremonie oficiala a avut loc la Tokyo, in prezenta prim-ministrului Shinzo Abe, a printului Akishino - al doilea…

- Locul si data unei asemenea intalniri intre al 45-lea presedinte al Statelor Unite si liderul nord-coreean nu au fost precizate. Aceasta rasturnare de situatie, de negandit in urma cu doar cateva saptamani, are loc dupa doi ani de tensiuni extrem de puternice intre Washington si Phenian, legate…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo, informeaza agerpres.ro. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia, in cursul discutiei,…

- Japonia a inregistrat al optulea trimestru consecutiv de crestere economica, cea mai lunga perioada de crestere din ultimii 28 de ani, iar economistii se asteapta ca situatia sa continue, potrivit Wall Street Journal. Economia a crescut cu 0,5% in ultimele trei luni din 2017, fata de trimestrul…

- Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Imaginile surprinse cu ea in aeroport sunt primele publice din ultimii doi ani. Kim Yo-jong este primul membru apropiat al familiei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. LIVE BLOG Jocurile Olimpice de iarna 2018, program și rezultate. Competiția de la Pyeongchang e transmisa…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a ajuns in Japonia, marti, unde va discuta cu premierul japonez Shinzo Abe despre pericolul nuclear venit in partea Coreei de Nord si situatia din Peninsula Coreeana, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Daca ar fi luat exemplul fotbalistilor din Liga 1 care se vaita din cauza ca joaca din trei in trei zile, Simona Halep nici nu ar mai fi intrat pe teren luni, in meciul din optimi cu Osaka! In urma cu doar DOUA zile, liderul WTA disputase o partida epuizanta de trei ore si 47 de minute, asa ca era…

- Guvernul japonez isi doreste sa semneze un tratat de pace cu Rusia. Tratatul se bazeaza pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass, citat de Mediafax.

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a „mentine si a consolida ordinea legii la nivel international”.

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a „mentine si a consolida ordinea legii la nivel international”. Premierul Japoniei…

- "Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea obligativitatii vizelor de intrare in Japonia pentru cetatenii romani si sper ca din ce in ce mai multi romani vor veni sa viziteze Japonia", a declarat premierul Shinzo Abe. Premierul…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, scrie news.ro.

- Premierul japonez Shinzo Abe a anunțat, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis ca Romania a ridicat vizele pentru toți cetațenii romania. El a declarat: ”Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea…

- Vizele de intrare în Japonia pentru cetatenii români au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa întâlnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a "mentine si a consolida ordinea legii la nivel international". …

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu a mai fost primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Abe, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, a anuntat in conferinta de presa sustinuta alaturi de Klaus Iohannis ca romanii vor putea merge…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Televiziunea publica japoneza NHK a transmis din greseala o alerta prin care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, recomandand locuitorilor sa se adaposteasca. Dupa cateva minute, NHK a recunoscut ca anuntul a fost gresit si a transmis scuze.Pe site-ul televiziunii NHK a aparut…

- Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cei doi oficiali vor avea convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani…

- Oficialii guvernamentali s-au intranit cu delegația oficiala și economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Shinzo Abe pentru a discuta despre construcția Magistralei 6 de metrou 1 Mai – Otopeni, proiect ținut la sertar inca din anul 2007, cand Banca…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe se afla de astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai Romaniei, sprijinind masiv, cu asistenta financiara si tehnica, procesul de reforme din tara noastra.

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- Situația de securitate in care se afla Japonia este cea mai periculoasa de dupa Al Doilea Razboi Mondial, din cauza „provocarilor inacceptabile” din partea Coreei de Nord, spune premierul Shinzo Abe.

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Kim Jong-un le-a comandat oamenilor de știința nord-coreeni sa construiasca cea mai mare racheta din arsenalul regimului, care sa fie pregatita de lansare la 9 septembrie 2018, potrivit unui dezertor. In aceasta zi se vor sarbatori 70 de ani de la inființarea republicii. Dezertorul, care acum s-ar…

- Este vorba despre siguranța instalațiilor nucleare nord-coreene. „Iresponsabilitatea lui Kim Jong-un este arhicunoscuta și indica o posibilitate subevaluata și potențial devastatoare: aceea a unui accident nuclear in Coreea de Nord”, se arata intr-un raport 38 North . Altfel spus, cercetatorii se…