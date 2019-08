Stiri pe aceeasi tema

- ''Simt ca Statele Unite au o avutie uriasa. Bogatia se afla sub picioarele lor. Am facut ca aceasta bogatie sa prinda viata. Suntem acum producatorul de energie numarul 1 in lume si curand vom fi si mai departe'', le-a declarat Donald Trump jurnalistilor atunci cand a fost intrebat despre schimbarile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat, joi seara, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmand ca acesta transmite "semnale contradictorii" Iranului, in contextul crizei referitoare la programul nuclear iranian, potrivit Mediafax."Iranul are probleme financiare grave. Vor cu…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters paotrivit Agerpres. "Dorim schimburi diplomatice…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Administrația de la Ankara susține raportul ONU care menționeaza ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, ar fi raspunzator pentru asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters.„Susținem…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…