- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea unui scrutin parlamentar anticipat in decembrie, in efortul de a depasi criza Brexit.Boris Johnson a declarat ca proiectul de Acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor doar…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…

- Intr-o concluzie previzibila, dupa ce partidele de opozitie au anuntat din urma cu cateva zile ca nu vor sprijini propunerea lui Boris Johnson, Camera Comunelor a respins, pentru a doua oara, convocarea alegerilor anticipate. In urma sedintei care s-a intins pana tarziu in noapte, Parlamentul va fi…

- Opoziția din Marea Britanie nu va susține cererea prim-ministrului Boris Johnson de a convoca alegeri anticipate inaintea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, au transmis vineri reprezentanții Partidului Laburist, conform BBC și Reuters preluat de mediafax.Boris Johnson urmeaza sa…

- Parlamentarii britanci au respins propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate in luna octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord. Propunerea nu a intrunit numarul necesar…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus, miercuri seara, convocarea alegerilor parlamentare anticipate in octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord."Tara trebuie sa decida daca liderul opozitiei sau…

