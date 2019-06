Criza americano-iraniană: Statele Unite cer o reuniune a Consiliului de Securitate. Crește prețul petrolului. Europa, incapabilă să influențeze evenimentele din regiune In aceste zile continua schimbul de atacuri verbale, amenințari intre Washington și Teheran, in special dupa doborarea unei drone americane deasupra teritoriului iranian și dupa ce Donald Trump a facut public faptul ca doar cu «zece minute» inaintea unui atac planuit impotriva unor obiective din Iran a revenit asupra unei decizii care, in opinia analiștilor politici internaționali, ar fi degenerat intr-o catastrofa distrugatoare pentru intreaga regiune. Deși nici Donald Trump și nici liderii de la Teheran nu vor in acest moment sa se angajeze intr-un conflict armat, tentativele lui Trump de a… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

