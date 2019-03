Stiri pe aceeasi tema

- Criticul si istoricul de film Tudor Caranfil a murit sambata dimineata, in casa lui din Bucuresti. Nascut in 1931, la Galati, absolvent al Facultatii de Filosofie la Universitatea din Bucuresti, Caranfil s-a specializat, ulterior, in filmologie. Din 1959 a fost criticul cinematografic al cotidianului…

