Critici pe tema bugetului, de la Cotroceni: nu este destinat dezvoltarii Romaniei, ci bunastarii PSD Fara sa se mentioneze o vorba despre recentele propuneri trimise de PSD la Cotroceni, stiut fiind faptul ca se incheie interimatele asigurate de ministrii Teodorovici si Plumb la Dezvoltare si Transporturi, de la Cotroceni s-a transmis un mesaj cat se poate de categoric cu privire la proiectul de buget ajuns, de asemenea, pe masa presedintelui, […] Critici pe tema bugetului, de la Cotroceni: nu este destinat dezvoltarii Romaniei, ci bunastarii PSD is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va trimite la Cotroceni, aceleași propuneri de miniștri pentru Dezvoltare și Transporturi, atașand documentației și cazierele judiciare ale Olguței Vasilescu și Mircea Draghici, a declarat pentru HotNews șeful SGG, Toni Grebla. „Coaliția PSD-ALDE iși menține propunerile. Vom…

- Asteptatul raspuns venit de la Palatul Victoria, dupa ce primul om in stat i-a adresat cele doua scrisori prin care motiva de ce anume a respins propunerile de ministri pentru Dezvoltare si Transporturi s-a concretizat intr-un document oficial transmis de Guvern catra Cotroceni. Concret, Viorica Dancila…

- La cateva ore de cand Guvernul anuntase ca premierul trimisese la Cotroceni propunerile de desemnare a doi social-democrati din cadrul echipei guvernamentale care sa preia, interimar, conducerea celor doua ministere, s-a aflat ca presedintele a fost de acord cu nominalizarile in cauza. In speta, in…

- Un mesaj transmis luni la pranz de la Guvern anunta faptul ca premierul a propus desemnarea a doi dintre ministrii Cabinetului interimari in fruntea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor, transmitand deja la Cotroceni propunerile in cauza. Este vorba despre Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene,…

- Pe ordinea de zi a CSAT stau subiecte precum planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019-2028, planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2019, planul National de Prioritati Informative…

- La nici doua ore dupa ce sefa Guvernului anuntase ca s-a adresat Curtii Constitutionale, acuzand “un blocaj creat de presedinte” pe motiv ca de la Cotroceni s-a amanat prea mult un raspuns in privinta celor doua propuneri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, Klaus Iohannis a iesit in fata…

- In asteptarea unui anunt de la Cotroceni, in privinta celor doua propuneri de ministri – pentru Dezvoltare si Transporturi – al doilea om in stat a dat de inteles ca spera ca nu va mai trece mult pana ce Klaus Iohannis va transmite daca ii accepta sau nu pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici […]…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va trimite la Cotroceni noile propuneri de miniștri, nemaifiind nevoie de transmiterea cererilor de revocare pentru Paul Stanescu și Lucian Șova. „Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineințeles ca acum trimit numirea. Nu mai trimit o…