Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Ingeborg Grassle a deplans luni seara, in Parlamentul European, presiunile care s-au facut impotriva numirii Laurei Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, la conducerea Parchetului European și a spus ca, in aceste condiții, candidatul francez nu poate fi primul șef al Parchetului UE.”Romania…

- Dezbatere privind situatia statului de drept in Romania, luni seara, in plenul Parlamentului European (PE) reunit la Strasbourg. ”Doua lucruri sunt extrem de importante in opinia mea: este o dezbatere...

- Norica Nicolai, europarlamentar ALDE și candidatul care deschide lista formațiunii la alegerile europarlamentare din 26 mai, a declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca dezbaterea care va avea loc azi, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, despre statul de drept din Romania, reprezinta dorința…

- Conferinta Presedintilor a fost de acord joi, la solicitarea grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, sa includa pe agenda sesiunii plenare de la Strasbourg de saptamana viitoare o dezbatere privind situatia statului de drept in Romania, informeaza un comunicat al grupului PPE.Potrivit…

- La dezbatere va participa și un reprezentant al Comisei Europene, posibil chiar prim-vicepreședintele Frans Timmermans, au mai explicat sursele citate. Acesta va face o expunere a situației statului de drept din Romania, care va fi urmata de o dezbatere in plenul PE. Europarlamentarul Cristian…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a declarat, sambata, ca a fost surprins sa vada ca Guvernul nu sprijina candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, precizand ca Romania ar trebui sa fie mandra o funcție ca aceasta ar putea fi ocupata de un roman.„Acum…

- Proiectul Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg. Din 624 de voturi exprimate, 397 au fost in favoarea proiectului, iar 158 impotriva, potrivit News.ro.…

- Proiectul de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg.