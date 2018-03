Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, insa arata ca s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele considera ca un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea…

- Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe. Lungmetrajul a fost realizat de The European Nature Trust.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European,…

- UPDATE. Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul…

- Sebastian Ghița a facut cateva dezvaluiri despre momentul in care Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de premier, iar Dacian Cioloș a ajuns la Palatul Victoria. Conform lui Ghița, totul a fost pus la cale de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și ambasada SUA in Romania. ”Momentul instalarii ”guvernului…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai importante probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 martie a.c., decretele de decorare a unor personalitați din Regatul Țarilor de Jos.Citeste si: ALERTA - Romania va fi SUB APE: Avertisment de ultim moment de la hidrologi. Care sunt zonele lovite de inundatii Astfel, in semn…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine", organizata de catre Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin-Stefan Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 7 martie a.c., decretul de decorare a Drapelului de lupta al Batalionului 280 Infanterie Mecanizata "Capitan Valter Maracineanu".Astfel, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de militarii batalionului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 6 martie, decretele pentru mai multe legi, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Scandalul din jurul sefei DNA, sub lupa unui sef din Tribunalul Bucuresti: 'Eu AS FI PLECAT de mult din functia de conducere...'…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit joi, 1 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans", se arata intr-un comunicat al Palatului Cotroceni. Potrivit acestuia, "principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Administratia Prezidentiala transmite ca este nevoie de o analiza aprofundata a raportului privind activitatea manageriala de la DNA, prezentat de Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. "Din cauza lipsei de claritate in…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ii va primi marti, 20 februarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, pe magistrații absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care social-democaratii le aduc SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului si seful SPP.

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit vineri, 19 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegație a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de președintele executiv, domnul David Harris. La intrevedere a participat și domnul Aurel Vainer, președintele…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. Vor anticipate „In mod evident actualul…

- "'Prietenii' vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat. Mentinerea unitatii PSD si a grupului sau parlamentar este o…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- Premierul Mihai Tudose și-a inaintat, luni seara, demisia din funcție, urmand ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidențiale, in cursul zilei de marți, o adresa oficiala in acest sens, așa cum este menționat in comunicatul emis de Guvernul…

- „Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua așa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului. Se așteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilanț al guvernarii, a unui plan pe 2018. In schimb au vazut apariții televizate care nu trebuiau…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi saptamana viitoare, marti, pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta un comunicat al institutiei. Seful statului atrage insa atentian ca bugetul are VULNERABILITATI si IGNORA recomandarile Comisiei Europene.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului pentru anul 2018, dar intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale trage un semnal de alarma și arata ca exista riscuri semnificative pentru Romania, care ar putea ieși din ținta de deficit bugetar asumat de 3%. Citește și: ALERTA…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Preşedintele Klaus Iohannis atrage însă atenţia asupra unor vulnerabilităţi…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis. Totodata, in acest an, seful statului a criticat anumite initiative ale Guvernului si majoritatii parlamentare, de la "topaiala fiscala", la…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.”, se arata intr-un anunț al Administrației Prezidențiale. Ordonanța privind introducerea split TVA…

- Judecatoria Adjud are un nou judecator. Este vorba despre Roxana Aciubotariței, in cazul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi decretul de numire in funcție. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie a.c., decretele de numire…