Critică & misoginie Decupez doar cateva exemple, ca sa stim de unde am pornit... In ultimul articol cuprins in volumul Dupa razboi. Cultura si literatura (1921), G. Ibraileanu, un intelectual care a pledat pentru drepturile civice ale femeilor, considera ca "egalizarea politica a femeii este cea mai mare revolutie sociala si morala de la crestinism incoace" si prevedea ca emanciparea femeii va impune si o repliere a literaturii, care va fi obligata sa se deschida catre o noua re (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Cumpana a devenit deja o traditie ca Ziua Internationala a Femeii, 8 Martie, sa fie celebrata asa cum se cuvine: cu flori, muzica, voie buna si multe surprize pentru doamnele din localitate. Ca in fiecare an, Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana au organizat si in acest an o zi de neuitat…

- Ziua Internaționala a Femeii a fost sarbatorita la Odobești cu un spectacol muzical oferit de Clubul de muzica al Casei de Cultura. Vedetele evenimentului au fost membrii cercurilor Clubului de muzica, elevii și preșcolarii din Odobești și localitațile din Podgorie. La eveniment au participat mai mulți…

- Filosoful Mihai Sora (102 ani) ii da replica jurnalistului Cristian Tudor Popescu (62 de ani) in disputa privind Digi 24, precizand ca nu s-a suparat, insa considera ca ar fi fost mai potrivit sa se discute despre ingrijorarile telespectatorilor privind o posibila noua directie editoriala.

- Doamnele din comuna Cumpana sunt invitate sa serbeze Ziua Internationala a Femeii alaturi de primarul comunei, ec. Mariana Gaju. Evenimentul dedicat doamnelor va fi organizat de autoritatea publica locala la Casa de Cultura din localitate. Sala a fost amenajata ca de sarbatoare, iar florile sunt la…

- Loredana Groza a fost ținta rautaților in mediul online in ultima perioada și totul se datoreaza faptului ca ar cam fi exagerat cu operațiile estetice, iar fanii abia o mai recunosc in unele fotografii.

- DNA critica adoptarea prin OUG a unor prevederi referitoare la magistrați Directia Nationala Anticoruptie considera ca nu exista nicio urgenta si nicio situatie extraordinara care sa justifice adoptarea prin ordonanta de urgenta a unor prevederi referitoare la eliberarea din functie a magistratilor.…

- Președintele Klaus Iohannis critica dur propunerea lui Liviu Dragnea de taiere a bugetelor Serviciilor și cere Parlamentului sa revina la alocarile bugetare inițiale, propuse de Guvern în 10 decembrie 2018 și avizate de catre CSAT în 19 decembrie 2018. „Propunerea de reducere…

- Un baiețel de doar patru ani din Statele Unite a reușit sa iși impuște mama in fața cu un pistol pe care l-a gasit sub saltea. Femeia de 27 de ani era gravida in opt luni și se afla in stare...