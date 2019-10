Stiri pe aceeasi tema

- Vestea momentului pentru elevii din Romania, la scurt timp de la inceperea anului școlar 2019-2020! Ce hotarare a luat Guvernul in privința burselor de merit, de performanța, de studiu sau de ajutor social?

- Elevii care folosesc transportul in comun pot achizitiona abonamente RATBV prin intermediul unei aplicatii online, disponibila de luni, 30 septembrie 2019, la adresa http://elevi.ratbv.ro/ . Platforma poate fi utilizata doar de catre cei care au un card de transport RATBV din anul scolar precedent.…

- Elevi și parinții gorjeni sunt nemulțumiți ca plata burselor școlare se va face de catre autoritațile locale. Guvernul a decis, chiar in prima zi de scoala, sa dea din nou primariilor posibilitatea sa stabileasca valoarea burselor scolare. Elevii se tem in acest fel ca bursele vor fi reduse…

- Începând de astazi, 10 septembrie, s-a reluat proiectul „Autobuze școlare pentru elevi”, votat de clujeni în cadrul procesului de Bugetare participativa 2017 și dedicat transportului elevilor de clasele 0-4 la școala. Primaria Cluj-Napoca împreuna cu Compania…

- Tinerii care au fost „in top” in acest an vor fi recompensați cu bani de Guvern. Este vorba despre elevii care au luat media 10 la Bacalaureat și Evaluare Naționala, care vor primi stimulente financiare de la Guvern. Timișul are 27 de absolvenți cu astfel de rezultate in acest an. Cinci elevi au luat…

- Guvernul a decis sa acorde premii în bani elevilor care au obținut media generala 10 la examenele nationale. Astfel, 11 absolvenți de clasa a VIII-a din Cluj vor fi recompensați cu câte 1.000 de lei, iar 15 absolvenți de liceu, care au luat BAC-ul cu 10, vor fi premiați cu câte…

- Guvernul vrea sa acorde bani elevilor de 10 de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala 2019 ar putea primi cate 1.000 de lei fiecare, iar absolvenții de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat 2019 vor primi cate 3.000…

- Elevii de liceu care beneficiaza de indemnizația aferenta programului guvernamental “Bani de liceu” vor primii mai mulți bani. Asta dupa ce autoritațile au sesizat o anomalie a modului de acordare a ajutoarelor. Conform legislației actuale, elevii nu aveau voie sa cumuleze sumele primite…