Crișul are derbi cu liderul din Mureș Cu 16 puncte acumulate dupa 8 jocuri, handbalistele de pe Crișul Alb ocupa locul secund, avand 5 succese, o remiza – in etapa trecuta, la Reșița – și doua eșecuri – unul surprinzator, care ar putea cantari destul de mult, cu „satelitul” Minaurului, chiar pe propriul teren.

Reamintim ca in faza urmatoare a campionatului vor accede – dupa doua tururi și tot atatea retururi – primele doua clasate, aradencele fiind in lupta doar cu CSU Reșița (13 pct.), celelalte doua echipe parand ca au „pierdut trenul", CSU Oradea (6 pct.) și CSU Timișoara (0), iar Minaur II…

Oaspetele au egalat la ultima faza a jocului, avand in Iuga (7 goluri) principala marcatoare, pastrandu-și locul secund, cu un total de 16 puncte (5 succese, un egal și doua infrangeri). In celelalte jocuri: CSU Timișoara vs. Minaur II 26-33 și CSM Tg. Mureș vs. CSU Oradea 38-25.

Elevii lui Bogdan Bondor au dispus de LPS Tg. Mureș, scor 98-56, și Cetate Deva, 82-31, avand un total de 8 puncte (3 succese și 2 infrangeri), la egalitate cu ocupanta locului secund, „U" BT Cluj. Altfel, echipa U14 a clubului aradean va susține, in weekend, la Tg. Mureș, meciuri cu CSȘ Timișoara…

In celelalte doua partide ale Seriei D: Reșița vs. Minaur II 32-22 și Timișoara vs. Tg. Mureș 30-39. Urmatorul joc al aradencelor, aflate pe locul secund, este programat duminica viitoare (ora 16.00 – sala UAV) cu Timișoara (loc 6 – ultimul).

„Am venit aici, la Chișineu Criș, pentru ca mi-a placut proiectul. Oamenii vor sa faca o sala de sport și este normal sa ne dorim promovarea cu echipa de fete. Ne vom implini visele, sunt convins de asta", crede Sebastian Tudor, antrenorul din acest sezon al Crișului Chișineu-Criș.

In celelalte doua jocuri: CSU Reșița vs. CSU Oradea și CSM Tg. Mureș vs. Minaur II Baia Mare.

Cu un nou antrenor pe banca – Alexandru Tudor, sosit de la divizionara secunda masculina CSM Oradea – și cu multe nume noi, Crișul Chișineu-Criș debuteaza in actualul sezon pe terenul gruparii CSU Oradea, meciul fiind programat duminica. Aradencele vor juca tot in deplasare și in runda…

In cadrul Cupei „Marta", aradencele au cedat, scor 19-31, cu echipa organizatoare, CS Marta, si 26-27 cu Univ. Resita, depasind pe CSȘ Viitorul Cluj, scor 30-20. Crisul va debuta in al treilea campionat de Divizia A in 9 septembrie, la Oradea.

