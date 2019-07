Cristoiu spune că Dăncilă a dezamorsat protestele din 10 august ”Era nevoie de aceasta remaniere din doua motive: cei trei miniștri, dar mai ales Carmen Dan, se anunțau ca pretext pentru o mare demonstrație pe 10 august. O demonstrație de protest in Piața Victoriei, avand ca tema faptul ca doi miniștri, unul care a sabotat alegerile din diaspora și una care este responsabila de violențele de anul trecut sunt in continuare in funcție. Din acest punct de vedere, conducerea PSD a concretizat un punct important din programul post-Dragnea, și anume acela de a elimina orice pretext pentru ca PSD sa fie demonizat, diabolizat ca in perioada Dragnea.” este de parere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

