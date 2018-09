Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns vineri la Parchetul General. El a afirmat ca este audiat de procurori in calitate de martor, intr-un dosar. Intrebat daca este posibil sa aiba legatura cu ipoteza avansata de aceasta, privind faptul ca in seara zilei de 10 august a fost vorba de o lovitura de stat,…

- Ion Cristoiu a declarat, vineri dupa-amiaza, la Antena 3, in legatura cu audierea lui Liviu Dragnea la Parchetul General ca se incearca „un spectacol jegos”, intrucat șeful PSD nu are legatura cu incidentele din 10 august, de la protestele diasporei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat vineri seara la Parchetul General, fiind citat in calitate de martor, in legatura cu declaratiile facute la Antena 3 potrivit carora protestul din 10 august ar fi fost finantat din surse externe. Acesta a declarat la finalul audierilor ca nu a prezentat…

- "Iarași jucam pe calendar, iarași caledarul judiciar se suprqapune celui politic pentru ca in aceste ore in Partidul Social Democrat este un echilibru extrem de fragil care sa poate sa fie inclinat intr-un fel sau altul și sa determine soarta lui Liviu Dragnea. Șefii de filiale, unii dintre ei pare…

- Dupa cum au putut vedea telespectatorii, interviului de doua ore dat de Liviu Dragnea lui Razvan Dumitrescu la Antena 3 duminica, seara, i-a urmat un dialog al moderatorului cu subsemnatul despre confruntarea din PSD, care a debutat in chip inevitabil cu analiza poziției lui Liviu Dragnea. Ca o concluzie…

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Parlament, ca nu se afla intr o disputa cu Gabriela Firea, desi a sustinut o si acum aceasta se situeaza in randul celor care lovesc in PSD, transmite Antena3.ro. Eu nu sunt in disputa cu doamna Firea. Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Firea, pe care am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa, patru cetațeni straini... The post Liviu Dragnea sustine ca a fost ținta unei tentative de asasinat. Ce spun Parchetul General, SPP si SRI appeared first on Renasterea banateana…

- Din verificarile telefonice facute in aceasta dimineata nu se confirma existenta unui dosar penal privind un posibil atentat impotriva lui Liviu Dragnea, au explicat oficiali din Parchetul General. Este vorba de primele verificari facute de procurori, urmeaza ca in urmatoarele ore sa se primeasca…