- Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, potrvit unor surse judiciare citate de Libertatea.ro. Adamescu jr.…

- Laura Codruța Kovesi ar fi primit, in 2012, de la Sebastian Ghița, prin intermediul lui Florian Coldea, 7.000 de euro pentru a-și completa suma de bani necesara cumpararii unei mașini, susține jurnalistul Dan Andronic. Potrivit unei relatari facute de Sebastian Ghița lui Dan Andronic, Kovesi nu avea…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut, marți, de la o societate deținuta de un partener al cunoscutului analist politic și președinte al Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, documente referitoare la “relația comerciala” avuta cu o firma a lui Dan Andronic cu 11 ani in urma.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Omul de afaceri George Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, George Becali a dezvaluit ca i s-au…

- Corpul de control al prim-ministrului va ancheta cazul „Cumințenia pamantului”, dupa scandalul legat de incasarea donațiilor, in vremea Guvernului Cioloș, nereturnate nici la aceasta ora. Ministrul culturii, George Ivașcu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de…

- Președintele PSD i-a raspuns dur, luni, inainte de Comitetul Executiv al partidului, lui Codrin Ștefanescu dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Deși a precizat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger si a emis, totodata, o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C – in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018 – a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii sa poata oferi tratamente tuturor pacienților eligibili.…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, site-ul “Lumea Justitiei” a dezvaluit ca aceasta a participat la recepții cu politicieni. Inspectia a raspuns a confirmat ancheta prealabila, declansata…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Un prim termen in dosarul “Mineriada din 13-15 iunie 1990” are loc, marți, in camera preliminara, la Curtea Militara de Apel București. In cauza, fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. Judecata…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Andi Topala Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu vede padurea din cauza copacilor și ignora cu buna știința situația dramatica in care se afla, la acest moment, sistemul judiciar, fara precedent in ultimii 28 de ani de democrație. In schimb infiereaza campania publica prin care se cere…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care, teoretic, statul ar trebui sa le incaseze drept din impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane la biserica pentru “activitati cu caracter social”. “Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai…

- Surse apropiate fostului ministru PDL al turismului, Elena Udrea, au declarat pentru PSnews.ro ca aceasta a luat decizia de a parasi țara, aflandu-se cel mai probabil in Costa Rica. Informația este una plauzibil, cu atat mai mult cu cat tot acolo se afla prietena Elenei Udrea, Alina Bica. In octombrie…

- Un prezentator al postului de televiziune Fox News a realizat un documentar despre cum poate Google sa urmareasca pas cu pas un telefon și pe utilizatorul acestuia chiar daca dispozitivul este in modul de folosire „avion”, respectiv fara a fi conectat la rețeaua de internet. In cadrul reportajului,…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat,…

- Șeful Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu fostul șef al serviului, George Maior – ambasadorul Romaniei la Washington – ca a existat doar o discuție legata de procedura administrativa care ar urma sa fie urmata, astfel incat Maior sa fie audiat…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au murit, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal. Astfel, numarul deceselor inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece a ajuns la opt. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), “de…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi, la varsta de 101 ani, va fi inmormantat duminica dupa-amiaza, la cimitirul Bellu din București. Slujba de inmormantare are loc la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare”, din strada Polona, incepand cu orele 12.00. Slujba este condusa, la cererea…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- Femeia in varsta de 38 de ani, injunghiata de sot intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, a murit, vineri, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al unitații medicale, dr. Bogdan Oprita. Potrivit marturiilor unei vecine, victima, care era si directoarea…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Manifestanții din Piața Universitații au trecut la violențe imbrancindu-se cu jandarmii care au incercat sa-i opreasca sa ajunga pe Bulevardul Magheru. Protestatarii au forțat cordonul de jandarmi și au patruns, sambata seara, la ora 18.30, pe carosabilul din Piața Universitații. Doua persoane au fost…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note.…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Catedrala Manturii Neamului va fi inaugurata in 30 noiembrie, a spus Patriarhul Daniel, adaugand ca acest edificiu este “o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii si comuniunii romanesti”, potrivit agenției News.ro. La slujba oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea…