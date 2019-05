Cristoiu, ipoteză legată de rezultatul alegerilor: Este o catastrofă! "Daca as fi PNL-ist, dar nu sunt, orice pozitie sub PSD este o catastrofa. Daca sunt pe primul loc, PNL are un succes. Nu sunt pe primul loc, nu conteaza scorul pentru ca e de asteptat, la principalul partid de opozitie, sa fi luat avant in acesti doi ani in care zi de zi ni s-a spus ca PSD este in pragul dezatrului. Nu sunt PNL-ist si nu pot decide. Eu sunt pregatit, ca invitat, unde ma voi duce, sa ma confrunt cu problema nerecunoasterii exit poll-ului. Daca PNL va sta prost in acest sondaj, se va spune ca este un sondaj de opinie fals, ca asta este realitatea si ca este facut pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

