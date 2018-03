Stiri pe aceeasi tema

- Vantu a subliniat ca Nicolae Popa, fugit in Jakarta, Indonezia, a fost judecat in Romania, precizand ca i se pare normal ca acesta a fugit in Indonezia avand in vedere ca urma sa fie arestat ”total aiurea”. Iata ce a declarat Sorin Ovidiu Vantu intr-un inteviu acordat Sorinei Matei la B1 TV,…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, intr-un raspuns pentru Forumul Judecatorilor din Romania, ca nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. In schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu vor merge la eveniment, potrivit Realitatea TV. De altfel, cei doi nu au participat nici saptamana trecuta…

- Udrea, cu Alina Bica, in Costa Rica: Daca stiam ca intereseaza, puneam chiar si din cabinetul ginecologului FOTO Dupa ce imaginile postate de un roman pe Facebook cu Elena Udrea alaturi de Alina Bica in Costa Rica, Udrea a preluat imaginile si le-a comentat pe contul personal al retelei de socializare.…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- "In MCV se vorbeste despre consultarea Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste numirea procuroriilor de rang inalt. In Europa exista mai multe modele: numiti de ministru, in alte tari de Parlament, altele de presedinte, in altele de CSM-urile lor", spune Liviu Dragnea, care se intreaba retoric…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- “A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Ministrul Muncii face afirmatii care, pe langa faptul ca nu isi gasesc sustinere in legislatia actuala, creeaza mari tensiuni in mediul de afaceri. Un mediu de afaceri si asa greu incercat, in conditiile in care, la inceput de martie, functioneaza din punct de vedere fiscal pe baza unei ordonante care…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- In timpul audierilor de marți din Comisia de control a SRI, George Maior, fostul șef al serviciilor, a facut declarații explozive care implica personaje-cheie din politica și justiția din Romania.

- Deputatul social democrat a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul general al Romaniei."O gasesc normala si fireasca si foarte tarzie (n.r. revocarea Laurei Codruta Kovesi), si, asa cum am mai spus, cred ca primul trebuia revocat domnul procuror general, pentru…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Steagul UE va ajunge la București, în cadrul unui maraton-ștafeta. Drapelul Uniunii Europene a intrat în țara în jurul orei 10, prin Vama Borș, și a fost așteptat într-o benzinarie de zeci de oradeni care în ultimele luni au participat la acțiunile de protest…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Mircea Cosma a invocat existenta unei 'gasti' care ar vrea 'sa puna mana' pe administratia judeteana. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au luat luni in discutie termenul final al procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- ”Toata țara aștepta niște concluzii foarte drepte și corecte, dupa toate abuzurile, toate mizeriile și tot ce a ieșit in presa despre sistem in ultimele zile, cu atat mai mult cu cat in ultima perioada mulți oameni din sistem au mers pe la comisiile speciale din Parlament ca sa spuna, cu subiect…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze daca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa mai ramana in funcție, neințelegand de ce nu s-a pornit o ancheta penala. „Nu vreau sa vorbesc despre asta (n.r. demisie Kovesi). Ce decizie sa luam sa le dam premii celor de la DNA Ploiești? Ce n-am ințeles…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. Citeste si: Seful DNA…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Dinu Pescariu a oferit prima reacție la Romania tv, in emisiunea lui Victor Ciutacu, urmare dezvaluirilor Evz . Reacția vine dupa ce, jurnalistul Dan Andronic a devolat legatura lui Kovesi cu Dinu Pescariu și denunțurile din Dosarul Microsoft.

- Dinu Pescariu a oferit prima reacție la Romania tv, in emisiunea lui Victor Ciutacu, urmare dezvaluirilor Evz . Reacția vine dupa ce, jurnalistul Dan Andronic a devolat legatura lui Kovesi cu Dinu Pescariu și denunțurile din Dosarul Microsoft.

- Tudor Chirila vorbește intr-un text publicat pe blogul sau despre incederea la romani. Tudor Chirila este unul dintre artiștii care iși exprima foarte clar opiniile politice, fiind prezent la toate protestele care au avut loc in Capitala. Binecunoscutul actor și solist al trupei Vama, care a ajuns in…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Presedintele Comisiei economice din Senat: O voi chema pe Olguta Vasilescu sa ne explice ce vrea sa faca Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu (PNL), a declarat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate, dar…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- PSD are mai mulți opozanți decat simpatizanți, spune prof. Alfred Bulai. Daca vine, ca propunere pentru prezidențiale, cu un lider politic inregimentat, acesta va avea o cuprindere mai mare a electoratului propriu, dar o deschidere spre exterior mai mica. ”Cu cat ești mai pesedist, te voteaza…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- "Este un buget care-si aseaza ca reper criteriile de la Maastricht. Este gresit. Criteriile de la Maastricht, din punct de vedere deficit bugetar, sunt depasite din anul 2010, cand Consiliul European a propus statelor membre tratatul fiscal pe care l-a ratificat si Romania prin votul din cele doua…

- Controversatul om de afaceri George Soros a ajuns și la dezbaterile de la Comisia de Buget Finanțe, unde se discuta legea Bugetului de stat pentru anul 2018.Fitilul a fost aprins de președintele de ședința Eugen Teodorovici, care l-a intrebat pe ministrul Energiei, Toma Petcu, daca George…