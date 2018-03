Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Sebastian Ghița a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa verifice ipoteza in care Laura Codruța Kovesi ar fi ofițer acoperit. El susține ca a studiat comportamentul Laurei Codruța Kovesi și arata ca șefa DNA ”rar era vazuta fara Florian Coldea” și nici macar ”nu sufla” in fața prim-adjunctului…

- Dumitru Carstea, una dintre persoanele care este prezenta in fotografia pe care Sebastian Ghița i-a aratat-o lui Cristoiu a intervenit in direct la Romania TV pentru a confirma existența acelei fotografii și tot ce a precizat ginerele sau in interviu.

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost…

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- "Judecați pentru TRADARE! Laura Codruța KOVESI nu trebuie doar revocata, Florian Coldea nu trebuia doar trecut in rezerva, George Maior nu trebuie doar rechemat din postul de ambasador in... SUA (ce chestie!). Toți trei ar trebui judecați pentru TRADARE sau, dupa caz, INALTA TRADARE! Conform…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile.Citește și: Bomba zilei - Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea,…

- "Cand o sa ma intalnesc cu prietena mea Codruta o sa o intreb daca a complotat cu acei oameni ca sa imi faca rau. Eu nu stiam daca acesti oameni o sa imi faca rau sau nu, daca o sa ma bata unii in inchisoare sau nu si am vrut sa atrag atentia ca nu mai suntem pe vremea securitatii dinainte de '60. Nu…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, cercetat de DIICOT in dosarul Black Cube, susține ca audierile VIP-urilor in acest dosar ascund o alta miza. Dragomir susține ca șeful SRI, Eduard Hellvig, este audiat pentru a fi compromis, in timp ce Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea au dat declarații care…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Catalin Bordea, co-prezentatorul de la „Xtra Night Show” a fost invitatul special al serii de duminicala „iUmor”, actorul venind cu „directive de acasa” și cu un numar savuros de stand-up!

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca primește in fiecare saptamana „cel puțin doua adrese” de la DNA și alte „instituții care se ocupa cu anchetarea diferitelor situații" și a adaugat ca „niciodata nu e prea tarziu" sa fie chemata de procurori la audieri.

- S-a terminat și perioada de așteptare a startului returului celui de-al treilea eșalon fotbalistic național, reluarea competiției facandu-se de vineri, 9 martie 2018, continuand cu un meci programat sambata și urmand a se termina cu cel de duminica. Ultimul se va desfașura pe arena Ilie Oana, din Ploiești,…

- Autor: Octavian ANDRONIC Ziua de miercuri, 7 martie, a fost una incarcata de semnificații. Ca toate celelalte, dealtfel STOP O marturisire imprudenta facuta cu nonșalanța de Teodorovici la un talk show, cum ca ar fi primit la domiciliu o diploma de la SRI pentru un curs pe care nu-l frecventase, face…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Brașovul ar putea gazdui la vara o expoziție a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegație a Camerei de Comerț a Republicii Moldova, condusa de președintele Sergiu Harea, impreuna cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea, a avut…

- Vlad Cosma s-a prezentat la Parchetul General pentru a depune noi inregistrari pentru a dovedi ca acestea nu au fost manipulate sau alterate. Cosma susține ca inregistrarile vor arata faptul ca a fost “obligat, constrans și șantajat” de procurorii de la Ploiești. Vlad Cosma s-a prezentat la Parchetul…

- Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature. ”Speram sa se alature cu toții acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca a fost inceputa o ancheta in rem privind pasarela care s-a prabusit peste calea ferata, la Ploiesti, afirmand ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care cei de la calea ferata trebuie sa le identifice.

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- „Motivul pentru care am venit aici este de a aduce aceasta portocala de Tenerife. Daca ar fi fost domnul Iohannis aici, i-as fi oferit-o. Il rog sa incerce macar sa nu faca declaratii care sunt un fel de delir logic, sa nu mai faca declaratii considerandu-ne pe toti niste prosi. Eu ma consider romanul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a publicat un comunicat prin care prezinta o transcriere a unei discutii intre procurorul Mircea negulescu si o persoana care trebuia sa-l convinga pe Cosma sa faca denunturi sub identitate protejata. ”Poza pe care am prezentat-o reprezinta dovada faptului ca nu am fost de…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Miercuri seara, Codruța Kovesi, șefa DNA, ne-a facut o surpriza de proporții. Dupa ce timp de citeva zile, a refuzat sa raspunda intrebarilor legitime ale opiniei publice provocate de dezvaluirile incredibile privind abuzurile comise de Unitatea de elita a DNA Ploiești (citat din Codruța Kovesi) in…

- In contextul in care procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat ca „asistam la un festival disperat al inculpaților”, noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești au fost facute publice de Vlad Cosma care a acuzat Direcția Naționala Anticorupție ca „fabrica dosare”. Laura Codruța Kovesi a…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”. Citeste si: Sorina Matei revine cu criticile…

- Mai multi primari din Prahova au fost convocati de catre un lider al PSD Prahova sa se prezinte, joi, 15 februarie, pe strada din Ploiesti unde are sediul DNA. Potrivit unor surse apropiate social-democratilor din Prahova, ar trebui sa aiba loc un protest impotriva procurorilor anticoruptie.

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram afirma, intr-o postare pe Facebook, ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real in care documentele au ajuns in posesia DNA Ploiești. Disimularea s-a operat prin…

- O noua inregistrare a discutiilor purtate de procurorul DNA Mircea Negulescu si Vlad Cosma, a fost publicata, marti, in cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, si arata cum incerca fostul tanar deputat sa-l compromita pe magistratul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie de la Ploiesti.…

- Fostul colonel SRI, Danile Dragomir, a postat astazi pe blogul sau câteva concluzii dupa ce a citit editorialul de azi al domnului Tapalaga. "Cateva concluzii: 1. Nu prea mai are informatii. Ori s-au terminat resursele operative ori s-au terminat resursele financiare. Tertium…

- Il credeam pe Sebastian Ghița un tip deștept. Pina duminica seara, cind a acceptat sa i se ia prin telefon un interviu de catre Mihai Gadea și Mircea Badea la Sinteza zilei de la Antena 3, dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma despre cum s-au nascocit și plantat probe intrun dosar administrat de «Unitatea…

- ROBOR isi mentine tendinta de crestere Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului…

- Un nou deces din cauza gripei. Orasele in care sunt focare Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, luni, ca numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la 19 dupa ce o alta persoana a murit din aceasta cauza. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Victorie in instanta pentru una dintre cele mai contestate sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), filiala de la Ploiesti. Procurorii au reusit condamnarea intr-un dosar in care este implicat si cumnatul fostului premier, Victor Ponta.Citește și: RUSINOS! Unde a dus revolutia fiscala:…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, se arata contrariat fata de faptul ca nu raspunde nimeni de "toate abuzurile si dosarele politice evidente" instrumentate de o serie de procurori, declaratie facuta in contextul in care procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura.…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru postul de prim-ministru, a fost desemnata, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier. Aceasta are 54 de ani, iar de noua ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai intai profesoara si este membru PSD din 1996, fiind, pe rand,…

- Viorica Dancila este propunerea PSD pentru funcția de premier, susțin surse politice. CINE ESTE VIORICA DANCILA Viorica Dancila este europarlamentar PSD. Europarlamentarul Vasilica Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede din judetul Teleorman.…

- Clujenii și-au propus sa parcurga 40 de kilometri pe zi pe traseul Cluj-Târgul Mureș, Sighișoara, Brașov, Sinaia, Ploiești, București. Ei au alaturi un echipaj de sprijin care circula cu mașina pentru a le transporta bagajele și mâncare și care sa gaseasca locații unde sa doarma…

- Mii de locuitori din Ploiesti, Campina si localitatile din jur au, de luni, aghiasma la robinet, dupa ce preotii au sfintit apa de la Barajul Paltinu, situat pe Valea raului Doftana, pastrand, astfel, o traditie de dureaza de 18 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cartea Fire and Fury: Inside the Trump White House (Foc si Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Trump) apare vineri în librarii, în ciuda tentativelor președintelui SUA de a bloca lansarea.