Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat textul rezolutiei privind statul de drept din Romania, adoptand amendamente suplimentare, printre care respingerea protocoalelor secrete din document. Raportul despre situatia din Romania, elaborat de Comisia PE pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE),…

- Doctorul Radu Balanescu, medic la Spitalul pentru copii Grigore Alexandrescu, a fost reales, sambata, Mare Maestru al Marii Loji Naționale din Romania. Realegerea in funcția de Mare Maestru a avut loc in cadrul Conventului MLNR. Delegații au votat pentru Balanescu in proporție de 94,2%, restul optand…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat, marți, ca Guvernul de la Roma susține Romania in procesul de legiferare, fara imixtiunea Bruxelles-ului. Ministrul italian a declarat, la conferința de presa comuna susținuta alaturi de ministrul Carmen Dan, ca Italia incurajeaza Romania sa voteze…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vorbește, intr-un interviu acordat publicației “New Europe”, despre abuzurile din justiție, dar și despre faptul ca o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodata tardiva, un prim pas in acest sens fiind facut deja de prim-vicepreședintele…

- Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției, a atacat din nou Guvernul și puterea politica din Romania, in discursul sau din timpul dezbaterii din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania. Pe langa atacurile mincinoase și dezinformarile cu care a obișnuit…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, in timpul dezbaterii din Comisia LIBE privind situația din Romania, modificarea legilor Justiției, afirmand ca CE nu va ezita sa aduca „in fața instanței guvernul roman daca regulile sunt incalcate”. „Multi romani sunt ingrijorati…

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- Romania va prelua președinția Uniunii Europene in ianuarie 2019, un pas important pentru o țara care a aderat la UE in 2007, iar acest lucru va impinge țara in centrul atenției la Bruxelles. Atunci cand Romania a devenit membru al UE, existau ingrijorari ca țara nu era pregatita, in ce privește nivelul…