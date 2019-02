Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu spune ca fosta șefa a DNA e de temut daca pierde postul de procuror european, pentru ca va intoarce acest eșec in favoarea ei, printr-o candidatura. El a afirmat la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu” ca exista o acțiune concertata ca Laura Kovesi sa fie procuror-șef european.Jurnalistul…

- The Guardian publica un articol pe tema opiozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european, publicatia notand ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca accesul candidatului laudat al tarii sale la aceasta…

- Laura Codruta Kovesi ar putea plati 10.000 de euro daune pentru ca a dat afara abuziv un procuror DNA. Procesul dintre fosta sefa a institutiei si Mihaela Iorga Moraru se judeca exact in timp ce Kovesi incearca sa devina sefa parchetului european. Kovesi va fi audiata pe 19 februarie in Comisia pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat la selectarea pe primul loc a Codrutei Kovesi pentru pozitia de procuror-sef european, el spunand ca ii va informa pe ministrii de justitie din UE despre „abuzurile” comise de osta sefa DNA.

- Eurodeputatul Cristian Preda anunta ca va vota in favoarea Codrutei Kovesi pentru prozitia de procuror european, el afirmand ca, daca PSD si ALDE se pun in calea acestei numiri, confirma natura penala a regimului lor.

- Laura Codruta Kovesi, fost procuror general al Romaniei (2006-2012) si fost procuror sef DNA (2013-2018), candideaza pentru functia de procuror-sef european, potrivit unor surse din cadrul institutiilor...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca il va propune pe William Barr pentru functia de secretar al Justitiei si pe Heather Nauert pentru postul de ambasador american la Natiunile Unite, informeaza Associated Press.