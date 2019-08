Cristinel Rujan, numit prefect de Gorj

Stiri pe aceeasi tema

- Cristinel Rujan a fost numit marți prefect de Gorj. Guvernul a aprobat o Hotarare privind aplicarea principiului mobilitații in ceea ce il privește pe Cristinel Rujan. Acesta a trecut de pe postul de secretar general al Ministerului Sportului pe postul de prefect de Gorj. Funcția de prefect de Gorj…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri o Hotarare privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Gorj de catre Ciprian Florescu. Acesta va ocupa un post de secretar de stat in Ministerul Administrației și Internelor.…

- Dancila a fost intampinata cu proteste la Iasi, unde a participat la sedinta Comitetului Executiv Judetean al social-democratilor. In cadrul unei discutii pe care a avut-o cu unul dintre protestatari, Dancila a spus ca adopta decizii care nu conduc la scindarea Romaniei. "Eu, daca iau masuri…

- (update) In cadrul ședinței s-a prezentat, detaliat, despre cum a avut loc aceasta selecție. In urma votului, Guvernul i-a numit judecatori la Curtea Constituționala pe Liuba Șova și Nicolae Roșca: „Incercam sa restabilim credibilitatea instituțiilor, in special a Curții Constituționale”, a precizat…

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat joi Ordonanta care prevede masuri referitoare la accesul pacientilor la medicamente si servicii performante alaturi de decontarea tratamentelor in strainatate, sau in clinici private, pentru pacientii care sufera de afectiuni grave.

- Guvernul a decis scoaterea definitiva din fondul forestier a unor terenuri pentru deschiderea si punerea in exploatare a unor cariere de lignit in judetul Gorj. Astfel, Executivul a aprobat, prin hotarare, scoaterea definitiva din fondul forestier national, fara compensare, de catre Societatea Complexul…

- Premierul Moldovei, Pavel Filip, a anunțat ca Republica Moldova iși muta ambasada la Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim, noteaza deschide.md. „Un proiect asupra caruia s-a lucrat de mai mult timp este despre transferarea Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim”, a declarat Pavel…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o noua avertizare cod portocaliu de ploi torențiale pentru 21 de județe, valabila pâna marți la ora 6.00. Alte 16 județe și Capitala sunt sub cod galben de ploi tot pâna marți dimineața. Meteorologii avertizeaza ca începând…