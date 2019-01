Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Tenis de Masa, condusa de buzoianul Cristinel Romanescu, și-a premiat, la Buzau, in cadrul unei gale festive gazduita de Sala Athena, cei mai buni sportivi din 2018. Multiplu campion național și caștigator al Cupei Romanie, buzoianul Ovidiu Ionescu a fost desemnat, alaturi de Bernadette…

- Sezonul intern de tenis de masa la luat sfarșit, zilele trecute, la Complexul Olimpic de la Izvorani. Cupa Romaniei la seniori și tineret a fost ultima competiție din 2018, iar ea i-a oferit ocazia buzoianului Ovidiu Ionescu sa-și adauge in palmares un nou titlu. Multiplu campion național și vicecampion…

- O delegație din județul Buzau se va deplasa, in perioada 5-9 ianuarie 2019, in Spania, la Bilbao. Delegația va fi alcatuita dintr-un lot de zece elevi – secția fotbal a Liceului cu Program Sportiv Buzau, antrenor și reprezentanți ai Consiliului Județean Buzau. Scopul deplasarii este participarea la…

- La inceputul anilor 2000, Printul Charles se hotara sa construiasca in satul Spatarasti din Suceava o ferma destinata tinerilor proveniti din casele de copii. Dupa ce a cumparat terenul, a cerut sprijinul specialistilor pentru realizarea unui proiect a viitoarei locatii unde urmau sa fie cazati tinerii…

- Federatia Romana de Tenis de Masa, condusa de buzoianul Cristinel Romanescu, vine cu noi vesti bune la final de an. Forul european (ETTU) a dat publicitatii clasamentul la zi, in proba pe echipe, valabil pentru Jocurile Europene de la Minsk, din Belarus, de anul viitor. Echipa feminina se afla pe prima…

- • Buzoianul este vicecampion european si, de curand, cetatean de onoare al municipiului 2018 a fost un an de referinta pentru Ovidiu Ionescu. Sportivul Gloriei Buzau si al nemtilor de la Muhlhausen incheie in curand un an in care a devenit triplu campion national, vicecampion european si, de curand,…

- Relatiile de colaborare intre judetul Buzau si provincia spaniola la Rioja au intrat intr-o etapa concreta pentru promovarea relatiilor interregionale. In perioada 17-20 octombrie 2018, o delegatie a Consiliului Judetean Buzau a efectuat o vizita de lucru in Spania, in Provincia Bizkaya si Comunitatea…

- • Prima medalie europeana a fost obtinuta de o romanca: Andreea Dragoman! Federatia Romana de Tenis de Masa, condusa de buzoianul Cristinel Romanescu, ramane una dintre cele mai perforamante federatii din sportul romanesc. Dupa argintul european cucerit, recent, la Alicante, in Spania, de buzoianul…