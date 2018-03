Stiri pe aceeasi tema

- Cine este iubita lui Liviu Arteni. Detalii incredibile despre fostul soț al Israelei Vodovoz, au fost scoase la iveala de prietena acestuia. Deși ținea legatura cu femeia de afaceri, barbatul se iubea cu Cristina, o tanara care locuiește in Amsterdam. Se pare ca Liviu are o iubita. Prietena acestuia…

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de fericit alaturi de bruneta care a inlocuit-o in iatacul sau pe Cristina, blonda care este inca soția lui. Și, spun sursele noastre, nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca manelistul a gasit persoana care reușește sa il faca sa uite de soția lui.

- In urma cu cateva zile, cantaretul de manele ar fi renuntat la relatia pe care a avut-o alaturi de Cristina. Evident, Nicolae Guta si-a schimbat imediat starea relationala pe retelele de socializare.

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Ianis, fiul lui Gica Hagi, a trait, in ultimele luni, o poveste de dragoste alaturi de Cristina, nepoata fostului mare portar al echipei nationale, Silviu Lung. Insa relatia s-a incheiat brusc, conform contului de socializare al tinerei. A

- Aflat in carți pentru echipa naționala a Romaniei, Ianis Hagi nu este la fel de fericit și in viața personala. Fotbalistul s-a desparțit de iubita, nimeni alta decat nepoata nepoata fostului portar al echipei naționale de fotbal, Silviu Lung. Pe langa faptul ca amandoi vin din familii…

- Oficial, "Regele manelelor" si Cristina sunt inca sot si sotie! Insa, in realitate, blondina pare ca e dispusa sa treaca foarte repede peste divortul de cunoscutul manelist. Surse apropiate sotiei lui Nicolae Guta au povestit ca aceasta a avut parte zilele trecute de intalniri romantice din timpul carora…

- Desparțita de Nicolae Guța, ținuți impreuna inca doar de un act de casatorie pe care il vor desface cat se poate de repede, Cristina pare sa se bucure din plin de libertate. Motiv pentru care, deja, a dat curs unor intalniri fierbinți...

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Cristina si Nicolae Guta sunt in plin divort, iar blondina pare mai fericita ca niciodata. Ea a dat o petrecere fastuoasa la care au participat toti prietenii ei. Viitoarea fosta sotie a lui Guta vrea sa se apropie de amicii si de familia ei, pe care i-a neglijat pe timpul mariajului cu celebrul manelist.…

- Madalina Dumitru sau ”Beyonce de Romania”, cum este cunoscuta fosta iubita a lui Nicolae Guta, si-a facut un obicei din frecventarea saloanelor unde se aranjeaza permanent la par, la unghii sau apeleaza la alte trucuri feminine. De obicei, fanii blondei sunt incantati de modul in care se ingrijeste,…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Nicolae Guta nu se pierde in singuratate si, dupa ce a fost parasit de Cristina, isi ”linge ranile” in compania unei brunete focoase. Manelistul a sorbit-o din ochi pe tanara, care a tinut sa afle toata lumea de intalnirea lor.

- In perioada in care a fost despartit de Cristina, Nicolae Guta a avut o relatie, de scurta durata, cu moldoveanca Nina. Blonda are, insa, numai cuvinte de lauda la adresa manelistului si sustine caA povestea lor de dragoste a fost una intensa.

- Beyonce de Romania este din ce in ce mai activa pe retelele de soicalizare, mai ales de cand Nicolae Guta s-a despartit de Cristina. Multitudinea melodiilor pe care cantareata le canta au dat de gandit prietenilor din mediul virtual, care au venit chiar cu o propunere inedita.

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, Paula Chirila și-ar fi dorit sa fie make-up artist in cazul in care nu ar fi fost atat de apreciata de public. Fosta prezentatoare TV ne-a marturisit ca sta extrem de bine nu doar la partea practica, ci și la teorie. In timp ce multe femei ajung sa nu…

- Dupa ce iubita lui, Stefania, zisa "Libelula", a anuntat ca vrea sa fie o mama tanara, Speak a reactionat. Artistul spune ca iubita lui va fi, cu siguranta, o mama tanara fiindca ea este acum foarte tanara. Cristina "Libelula" are 21 de ani.

- RASTURNARE DE SITUATIE IN ANGLIA TACERE… Genu Armeanu, vasluianul acuzat de autoritatile engleze ca a omorat-o pe fosta iubita, Elisabeta Lacatusu, nu isi recunoaste fapta. Acesta a fost prezentat, saptamana trecuta, in fata instantei de judecata din Londra, unde a negat ca el ar fi autorul crimei.…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- Nicolae Guța este, acum in culmea fericirii. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca frumoasa lui soție ii poarta copilul in pantec. Dar, ca un barbat care este foarte atent la ceea ce iși dorește partenera lui de viața, manelistul i-a facut o surpriza de proporții.

- Un barbat din comuna suceveana Siminicea a vrut sa o aduca acasa pe amanta sa, sustinand ca ar fi o verisoara. Sotia sa si-a dat seama de tot si nu a fost de acord cu cele propuse de barbat. Intre cei trei a izbucnit un scandal monstru, ce a fost aplanat de catre doi agenti. Amanta a plecat de la domiciliul…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Crima pasionala in Anglia CRIMA…. Barbatul si-a ucis fosta iubita cu zeci de lovituri de cutit, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin la care aceasta lucra. TRAGEDIE…Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este nimeni…

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Alina Borcescu, iubita lui Sergiu Curca, este devastata de durere, dupa ce a aflat ca ca partenerul ei și-a pus capat zilelor in prima zi a noului an 2018. Tanara din județul Arad a primit zeci de mesaje de condoleanțe de la apropiați, dupa ce și-a pus o fotografie in intregime neagra pe profilul de…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Spiritul Craciunului nu prea a domnit intr-o familie din comuna argeseana Merisani. Spunem asta pentru ca doi tineri au ajuns sa se ia la bataie. De fapt, vorbim despre un conflict intre doi concubini. In dupa-amiaza zilei de Craciun, in loc sa se bucure de spiritul sarbatorii si sa se relaxeze impareuna,…

- Capitanul unui iaht si-a impuscat mortal iubita si apoi s-a sinucis. Tragedia care a indoliat doua familii s-a petrecut cu cateva zile inainte ca barbatul sa o ceara de sotie pe partenera sa. Acesta urma sa-i ofere inelul de logodna chiar de Craciun, scriu cei de la Daily Mail.

- Beyonce de Romania, Madalina Dumitriu, il așteapta pe Moș Craciun cu fața plina de cearcane. Chiar daca se afișeaza intotdeauna cu fetița sa, Beyonce de Romania a fost intrebata de prietenii virtuali daca fata sa iși iubește tatal.