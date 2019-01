Dupa o luna in care nu a mai gafat, Viorica Dancila a revenit in forta la Bruxelles, unde, printre altele, a inventat si un cuvant care nu exista in limba romana – „negationalism“ – si a vorbit despre „sprijinirea combaterii Holocaustului“. „Doamna premier va combate Holocaustul! Holocaustul e, slava Domnului, de domeniul trecutului. Deci ce sa combata acum?“, a comentat Cristina Topescu. Intr-o alta intrevedere la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, premierul a folosit o formulare alambicata ce a fost interpretata gresit de multi si anume: „consolidarea posturii de aparare si descurajare…