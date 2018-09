Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Tarcea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, i-a raspuns marți liderului PSD Liviu Dragnea dupa ce acesta a acuzat-o saptamâna trecuta ca nu respecta legea la Înalta Curte, cu referire la completele de cinci judecatori, unul

- Președintele Inaltei Curți de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a tras la sorți astazi cei șapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central la referendumul pentru familie.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spune, despre o eventuala Ordonanta de Urgenta privind aministia si gratierea, ca un astfel de act normativ ar trebui elaborat dupa ample studii sociologice, criminologice, cu consultarea situatiilor infractionale, cu stabilirea exacta…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spune ca le-a dat termen judecatorilor pana la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile, ea afirmand, intr-un interviu la Realitatea TV, ca in caz contrar va fi sesizata Inspectia Judiciara. https://www.romaniatv.net/tarcea-am-dat-termen-ca-pana-la-1-septembrie-judecatorii-sa-motiveze-toate-sentintele-de-la-inalta-curte_430849.html

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat intr-un interviu acordat postului Realitatea TV ca "a privit intrigata" la ce s-a intamplat in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, aratand ca i s-a parut "atat de inadmisibil de politizat totul".…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat vineri ca este o „perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa”, o perioada in care „toata lumea pretinde” ca este specialista in drept.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, ca posturile judecatoarelor Gabriela Barsan si Corina Corbu, achitate definitiv in primavara acestui an, nu au fost scoase la concurs dupa trimiterea lor in judecata, asa cum eronat ar fi aparut in spatiul…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…