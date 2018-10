Cristina Ștefania, „Libelula” lui Speak, a facut ravagii pe o plaja de lux din SUA. Cristina este o frumusețe, indiscutabil, iar fiecare apariție a ei trezește pofte. Aprinde imaginația barbaților oriunde iși face apariția și nu este de mirare ca paginile sale de pe rețelele de socializare inregistreaza un numar impresionant de urmaritori, atat din […] The post Cristina Ștefania, „Libelula” lui Speak, a facut ravagii pe o plaja de lux appeared first on Cancan.ro .