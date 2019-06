Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei ani, actrita mexicana Edith Gonzalez a dus-o lupta cumplita impotriva cancerului ovarian. Depistat in anul 2009, se parea ca celebra "Salome" va triumfa si ca isi va recapata tonusului de alta data. Din pacate, a fost doar o iluzie.

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe s-a iubit cu un om de radio din Iași inainte de a-l cunoaște pe Razvan Sandulescu, actualul ei soț. Cu ani in urma, Simona Gherghe a trait o poveste de dragoste cu un om de radio din Iași, Octavian Tudorache. Cei doi au fost la un pas sa se casatoreasca. Pana sa…

- De curand, Mirela Boureanu Vaida a adus pe lume pe cel de-al treilea copil, Tudor. Invitata in emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, frumoasa prezentatoare TV a vorbit despre cum e viața cu trei copii, cum merg pregatirile pentru botez, dar și care este secretul siluetei ei.

- Anca Serea a explicat cine o va ajuta cu creșterea celui de-al șaselea copil, dupa ce acesta va veni pe lume. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata in șapte luni, cu cel de-al șaselea copil. Vedeta va…

- Mirela Vaida a scris un mesaj dur pe rețelele de socializare, in legatura cu indemnizațiile pentru copii. Dupa ce ieri a fost emis un raport oficial, conform caruia din ce in ce mai puțini parinți au curaj sa aiba și al doilea copil și ca in anul 2017 au fost nascuți cei mai puțini copii in ultimii…

- Fosta soție a afecristului originar din Targu-Jiu este pregatita sa iși refaca viața. Cristina Spatar fosta soție a omului de afaceri Alin Ionescu a dezvaluit ca exista un barbat in viața ei. Cristina Spatar a trecut peste perioada mai grea din viața sa și acum iși reface viața. Artista are…

- Paula Chirila este insarcinata. Frumoasa vedeta a dat marea veste in direct, la "Star Matinal". Paula Chirila este insarcinata in patru luni si asteapta cu sufletul la gura sa-si stranga copilul la piept.