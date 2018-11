Stiri pe aceeasi tema

- Modelul american Chrissy Teigen a spus ca ea vede platforma de socializare Twitter drept „puntea de legatura cu lumea”. Vedeta in varsta de 32 de ani – care are doi copii impreuna cu soțul ei, John Legend, pe Luna, in varsta de doi ani, și pe Miles, in varsta de cinci luni – are mai […]

- Madalin Ionescu nu exclude revenirea pe micile ecrane din postura de prezentator. Acesta a dezvaluit ca a fost și este ofertat de diverse posturi. La interviurile Viva , Madalin Ionescu a facut un anunț surprinzator, dand de ințeles ca s-ar putea intoarce pe micile ecrane. de-a lungul anilor, acesta…

- Madalin Ionescu a facut un gest care spune exact ce simte fața de soția lui, jurnalista Cristina Șișcanu. In weekend, fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a ieșit in oraș cu partenera sa de viața, jurnalista Cristina Șișcanu, dar și cu bunii lor prieteni Gabriela Cristea și Tavi Clonda.…

- Cristina Siscanu si Madalin Ionescu si-au reinnoit juramintele, la sapte ani de la nunta, in cadrul unei ceremonii religioase ce a avut loc vineri, 24 august, la Biserica Nasterea Maicii Domnului din Otopeni. Sotia fostului prezentator de la Kanal D a reactionat dupa ce a fost taxata de internauti pentru…

- Ieri, 24 august, ar fi trebuit sa fie una dintre cele mai frumoase zile din viața Cristinei Șișcanu. Vedeta și soțul sau, Madalin Ionescu, și-au reinnoit juramintele la cinci ani dupa ce ea a ramas fara veregheta, in urma unui furt. Cu toate acestea, soția fostului prezentator a fost criticata dur pentru…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt pregatiți sa-și jure, din nou, dragoste veșnica. Fostul prezentator TV și-a cerut soția in casatorie pentru a doua oara. Madalin Ionescu și jurnalista Cristina Șișcanu au implinit 7 ani de cand au devenit soț și soție și au dorit sa incununeze evenimentul cu…

- Cristina Șișcanu și-a aniversat mama, ocazie cu care le-a aratat și fanilor ei de pe internet cum arata cea care i-a dat viața. Zi speciala pentru jurnalista Cristina Șișcanu. vedeta și-a sarbatorit mama, Olga. Cu aceasta ocazie, Cristina Șișcanu a facut publica, in mediul online, o fotografie in care…