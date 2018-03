Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a slabit 20 de kilograme, dupa ce a nascut, iar acum arata mai bine ca niciodata. Dovada sta in cele mai recente imagini postate de aceasta pe contul de socializare. Sotia lui Madalin Ionescu s-a ingrașat , pe parcursul celor 9 luni de sarcina, aproape 25 de kilograme. Cristina a devenit…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…

- Gabriela Cristea, fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine”, a devernit mama in urma cu cateva luni, insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Fosta prezentatoare tv…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Cunoscuta actrița din „Anatomia lui Grey” a reușit sa devina mama pentru prima data pe cale naturala acum un an și 3 luni, familia sa fiind extaziata de venirea pe lume a micuțului Joshua Bishop. Și-a purtat bebelușul in pantec timp de 9 luni și a trecut prin momente de suspans la naștere pentru ca…

- “Nu am facut sport inainte si nici in timpul dietei. Metoda de slabit recomandata de medicul nutritionist este asemanatoare cu celebra dieta Dukan si consta intr-un soc proteic initial, dupa care se reduce treptat”, a declarat Alexandru Ciucu, potrivit Libertatea.ro. Acesta a adaugat ca,…

- Wilda Fox este o mamica din Australia care fiind nemulțumita de silueta sa dupa naștere a decis sa se schimbe. Astfel, femeia a reușit sa slabeasca 26 de kilograme timp de 6 luni. În același timp, Wilda nu a mers la sala sau la un nutriționist pentru a-și atinge scopul. Mamica…

- Mihaela Radulescu a promovat dintotdeauna un stil de viața sanatos și nu mai este un secret pentru nimeni ca frumoasa prezentatoare TV face sport și are grija la alimentație, insa, iata ca, dincolo de aceste aspecte, diva de Monaco mai ascunde cateva mici trucuri valoroase. Mihaela Radulescu este o…

- A mancat mamaliga timp de cinci zile pe saptamana, vreme de o luna, iar rezultatele au fost spectaculoase. O spune o femeie care a incercat numeroase diete, insa aceasta chiar a funcționat. A dat jos 15 kilograme, respectand acest meniu.

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun in evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate, scrie realitatea.net.

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun în evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate.

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun in evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate. Dovada stau o serie de fotografii pe care vedeta de 36 de ani le-a…

- Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi, simplu! Bineințeles ca sportul este foarte important in menținerea greutații, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutriției in proporție de nu mai puțin de 80%. Tocmai de aceea,…

- Madalin Ionescu, fostul prezentator al emisiunii "Wowbiz" de la Kanal D, are cu ce se mandri. Fiica lui din prima casnicie, Stefania, este de o frumusete rapitoare. Adolescenta de 19 ani este la varsta la care face furori printre tinerii de seama ei. Recent, paparazzii i-au surprins pe Madalin…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Nu numai datorita vocii ei, ci și al modului de viața foarte discret pe care il are. Dar cum nod in papura i se gasește tot omului, nici Paula Seling n-a fost trecuta cu vederea. S-a tot spus despre artista ba ca s-a mai rotunjit, ba ca a slabit.

- Nuca de cocos, fructul unei specii de palmier, poate fi o parte importanta a dietei umane deoarece contine vitamine si minerale valoroase. Fructul devine pe deplin copt dupa un an si atinge 1,5 kilograme in greutate. Miezul alb este comestibil si poate fi consumat crud sau uscat.

- Fata lui Giani Kirița a vorbit despre tatal ei, unul din cei mai puternici concurenți de la Exatlon Romania.Roxana a fost prezenta in platoul Wowbiz unde a facut cateva dezvaluiri in premiera despre relația pe care o are tatal ei.Mulți il judeca pe Giani pentru vocabularul colorat pe care il are și…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Acum un an și doua luni, actrița Katherine Heigl a devenit mama, pe cale biologica, pentru prima data. Ea și soțul ei, Josh Kelly, mai aveau doua fete adoptate, de noua, respectiv cinci ani. Acum, actrița din „Anatomia lui Grey” impartașește cu fanii internauți experiența de a-și recapata silueta dupa…

- Vrei sa slabesti? Incearca dieta DASH! A fost declarata de catre medici cea mai sanatoasa cura de slabire. Nu este nevoie sa numeri calorii, nici sa faci sport pana lesini. De asemenea, nu e nevoie sa te infomotezi.

- Dr. Quinn: Dieta militara – un regim in doua faze, care te ajuta sa topești rapid kilogramele nedorite Dieta militara este un regim rapid, care promite pierderea de kilograme intr-un timp record – pana la 4 kg intr-o saptamana. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, nu recomandam dietele extreme…

- Consumul de bauturi carbogazoase sau mezeluri ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni…

- Iata care sunt alimentele pe care trebuie sa le incluzi in dieta neaparat cand vrei sa slabești: Grepfrut Grepfrutul nu trebuie sa-ți lipseasca din dieta. Este sursa bogata de vitamina C, fibre și apa, substanțe nutritive care stimuleaza metabolismul și procesul de digestie. In plus,…

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- Ion Oncescu este concurentul atipic din echipa Faimoșilor.In ultimele ediții ale Exatlon, s-a putut observa ca ceilalți din echipa tind sa-l marginalizeze și se plang de faptul ca acesta ar avea un comportament ciudat.Fostul campion la skandenberg face plimbari nocturne singur și este mai retras in…

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- O tanara din Statele Unite ale Americii este un exemplu de voința! Cu toate ca ajunsese la obezitate morbida, ea a decis sa iși schimbe modul de viața și a reușit astfel sa topeasca toate kilogramele in plus.

- Madalin Ionescu si sotia lui, Cristina, au o fetita superba, Petra, de care sunt foarte mandri. Fostul prezentator TV mai are doi copii, o fata si un baiat, din prima casatorie. Toti locuiesc alaturi de el si Cristina Siscanu. A

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Patrunjelul proaspat poate fi folosit ca o garnitura, ca intensificator de aroma in supe și tocana sau ca ingredient primar in salate proaspete. Patrunjelul este bogat intr-o gama de substanțe nutritive și avand in același timp un conținut redus de calorii și bogat in fibre. Este un supliment nutritiv…

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- Corina Chiriac si-a dorit foarte mult sa scape de surplusul de greutate si a tinut o dieta stricta cu ajutorul careia a slabit 35 de kilograme intr-o perioada de un an si jumatate. Vedeta a apelat la un specialist, care a ajutat-o sa scape de kilogramele in plus.

- Corina Chiriac și-a dorit foarte mult sa scape de surplusul de greutate și a ținut o dieta stricta cu ajutorul careia a slabit 35 de kilograme. Corina Chiriac, a carei mare dragoste a fost un interpret de muzica ușoara din strainatate , a avut și ea probleme cu kilogramele in plus. A ținut o dieta și…

- Monica Anghel a slabit foarte mult in ultima perioada de timp și tot mai vrea sa dea jos niște kilograme. Vedeta a detaliat dieta ei. Monica Anghel, care este casatorita și are un baiat , este foarte hoitarata sa scape de kilogramele in plus. Monica Anghel, care anul trecut a suferit o intervenție chirurgicala…

- Dupa aproape cinci luni de cand si-a schimbat alimentatia si s-a apucat de sport, sub stricta supraveghere a medicilor, Monica Anghel a slabit enorm! Prezenta la "Vorbeste Lumea", Adela Popescu nu si-a putut cenzura uimirea si i-a spus: "Uau! Cat de mult ai slabit! Se vede foarte tare".

- In apartamentul prezentatorului de televiziune a fost facuta o reparație de lux. Leonid Iakubovici a primit un cadou de lux de la Pervii Canal: emisiunea "Idealinii remont" a facut ordine in apartamentul sau. Prezentatorului TV i-au organizat o renovare luxoasa in stil "modern", fapt care l-a incintat…

- Caroline Dick era extrem de fericita pentru ca a slabit foarte mult dupa ce a devenit mama. Aproape toata greutatea pe care o acumulase in timpul sarcinii o daduse jos in doar o saptamana de la nastere, informeaza antena3.ro, citand The Sun. Fericirea s-a dus, insa, brusc in momentul in care femeia…

- Caroline Dick, mamica pentru prima oara, a fost uimita sa observe ca a slabit aproape toata greutatea pe care o pusese in timpul sarcinii, totul in doar o saptamana de la nastere. Femeia a crezut initial ca este doar norocoasa, fara sa banuiasca, de fapt, ca sarcina ii ascunsese adevarata…

- Natalia Gordienko a avut prima sa apariție publica dupa naștere. Artista a povestit in exclusivitate despre maternitate și a confirmat ca a nascut in decembrie un baiețel. „Ma simt foarte bine, ma simt diferit. Niciodata nu am crezut ca viața se schimba dupa naștere, dar se pare ca e așa. Viața mea…

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- In astrologia chineza fiecare zi are o energie specifica adusa de zodia zilei și elementul semnului. Pentru a avea rezultate și a slabi sanatos este necesar sa ținem cont și de sfaturile astrologilor. Oricat de promitațoare ar fi unele diete, totuși exista un secret pe care numai astrologii…

- De cand se afla in recuperare dupa operatia suferita la coloana, artista s-a ambitionat sa piarda serios din greutate. Cei cu probleme de coloana stiu prea bine ca unul dintre factorii importanti de reducere a durerilor este scaderea in greutate. Este si ceea ce au sfatuit-o medicii pe Monica Anghel…

- Monica Tatoiu a reusit sa gaseasca dieta minune care a ajutat-o sa dea jos rapid kilogramele nedorite pe care le avea. “Dimineata, trebuie sa te scoli la ora 8:00. Cand eu am inceput cura asta imi dadusem demisia. Un ou fiert tare, asta trebuie mancat la ora 8:00. Poti sa bei si cafea, fara ...

- Fostul edil al Capitalei este suspect de cancer, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare. "Am avut intr-o seara niste dureri groaznice. Multi au zis ca poate ma prefac. Eu iau mai mult de 20 de pastile pe zi, dar pentru alte afectiuni. Intr-o seara ma durea in capul pieptului atat de tare…