Stiri pe aceeasi tema

- Soferul Mercedesului strivit de o betoniera la Sendreni precum si un adolescent, pasager in autoturism, au murit, in ciuda eforturilor echipajelor de interventie. Alti doi barbati, aflati in masina, au leziuni grave, medicii incercand sa ii mentina in viata. Potrivit primelor informatii…

- Florina Cercel s-a stins din viața. Regretata actrița a murit dimineața, la varsta de 76 de ani, pe care ii implinise in aceasta primavara, a anuntat Teatrul National Bucuresti (TNB), din echipa caruia aceasta a facut parte. Actrița a lasat in urma cu cariera de 50 de ani. A fost o prezența extrem de…

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o cladire in orașul Bruchsal din apropiere de Stuttgart. Autoritațile locale au transmis ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce avionul s-a prabușit peste un magazin de bricolaj in orașul…

- Cinci persoane, date disparute in urma inundatiilor devastatoare care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din sud-estul Siberiei, au fost gasite in viata, au declarat miercuri autoritatile ruse. Numarul mortilor se ridica la 18 si alte opt persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat presa locala,…

- Cei trei copii - doi in varsta de 11 ani si unul de 12 ani - au fost ucisi de fulgere marti dupa amiaza in timp ce se aflau intr-un copac unde se urcasera pentru a strange fructe intr-un sat din districtul Dang, a indicat Pabitra Chand, un politist local. De asemenea, trei barbati - in varsta…

- Gloria Vanderbilt, mostenitoarea unei averi importante, o stilista cunoscuta si o legenda a modei americane, a carei viata amoroasa a facut adeseori deliciile presei mondene, a murit duminica la varsta de 95 ani, a anuntat luni fiul ei, Anderson Cooper, un celebru jurnalist al postului CNN, citat…