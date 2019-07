Cristina Prună (USR): Numirea lui Neacşu la ANRE - incompatibilă; am contestat-o la CCR "Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil cu cerintele prevazute de lege pentru aceasta functie intrucat nu are vechimea si experienta care sunt cerute de lege. In plus, el nu poate ocupa un loc in Comitetul de Reglementare al ANRE intrucat a primit o condamnare penala definitiva! Asteptam cu interes raspunsul CCR pe aceasta speta. In plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012 care a aprobat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind functionarea ANRE, in sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal sa poata fi numit in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

