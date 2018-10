Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget, inaintat oficialilor de la Bruxelles, prevede o creștere a cheltuielilor cu 5,1 miliarde de euro, banii urmand sa fie alocați pentru creșterea salariilor și pensiilor, granturi pentru studenți și asistența sociala. Pe de alta parte, Guvernul a trecut un buget venituri suplimentare…

- Eugen Teodorovici a tinut sa faca unele precizari in direct la Romania TV. "Face o confuzie in ce spune si ce gandeste. Spune ca Romania raspunde CE in reducerea cheltuielilor publice. Trebuie spus ca nu e criza la nivelul bugetului, nici la nivelul aplicarii legii pensiilor sau salarizarii.…

- "Iar "s-a blocat guvernul", iar "nu mai sunt bani de pensii și salarii", iar "nu se aplica legea salarizarii". Asta aud de la opozitie din doua in doua luni. Și iar raspundem: așa cum nu ne-am blocat pana acum și cum am gasit fondurile necesare plații pensiilor și salariilor, așa se va intampla și…

- Comisarul european Corina Cretu sustine ca are constiinta impacata in legatura cu lucrurile bune pe care le-a facut, dar afirma ca autoritatile europene nu se pot substitui celor nationale si locale. "Ma doare sa vad ca unele neimpliniri ale statelor membre sunt puse pe seama Bruxelles-ului, a Comisiei…

- Romanii risca sa plateasca, in curand, 0,5 lei in plus pentru fiecare produs in "ambalaj primar reutilizabil" pe care il cumpara. Scumpirea ar putea fi cauzata - spun mai multe surse din industria alimentara - de intrarea in vigoare a Ordonantei 74/2018, adoptata de Cabinetul Dancila inca…

- Comisia Europeana NU a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Romaniei pentru acordarea unui ajutor financiar suplimentar in contextul crizei de pesta porcina africana (PPA), desi poate solicita inclusiv decontarea a 50-75% din cheltuielile cu despagubirea fermierilor. Cursdeguvernare.ro…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM a inregistrat, miercuri, o medie de 345 de lei pe MWh, fiind cel mai mare nivel zilnic inregistrat in acest an si, totodata, cel mai ridicat din randul tarilor cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.…

- "Din pacate, Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane. Consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara locale. Asa se intampla cand…