Cristina Păvăluţă cere să fie lăsată în funcţie, pe motiv că incompatibilitatea s-a prescris Numita in fruntea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Neamț chiar de Ziua Copilului, pe 1 iunie 2011, declarata incompatibila de Agenția Naționala de Integritate, ”verdict” confirmat de instanța prin hotarare definitiva, Cristina Pavaluța se lupta sa-și pastreze funcția. Ea a deschis un proces prin care solicita incetarea procedurii, declanșata de Comisia de disciplina din Consiliul Județean Neamț, motivand, in esenta, ca incompatibilitatea s-a… prescris. ”Prin adresa 1707/12.04.2019, pe care ințeleg sa o contest, ANI solicita declanșarea procedurii disciplinare fața… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

