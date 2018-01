Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator la CET SUD, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti, precizând ca nu sunt persoane ranite si ca a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica. Potrivit oficialilor citati, la fata locului se afla cinci autospeciale de stingere, SMURD…

- Cu divorțul stabilit, manelistul Nicolae Guța nu pare sa fi așteptat prea mult pentru a se reorienta. Și, cum artistul pare sa sa nu iși mai doreasca sa faca tot felul de experimente cand vine vorba de viața lui de familie, pare-se ca a luat o decizie cat se poate de serioasa.

- O femeie ieșit pe data de 9 ianuarie și pina in prezent nu este de gasit. Un barbat din capitala iși cauta cu disperare mama, disparuta de 10 zile. Femeia se numește Liubovi Kolesnicenko și are 66 de ani. Cei care au vazut-o sint rugați sa anunțe poliția sau sa sune la numarul de telefon 079579588.

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Intre cei doi s-au discutast detaliile despartirii, blonda reusind sa ramana cu o avere impresionanta din mariajul scurt pe care l-a avut cu manelistul.

- Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, cu sediul in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, judetul Maramures, in temeiul art. 1-7 din Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Nicolae Guta este in pragul divortului, insa manelistul nu a precizat, pana in prezent, motivul pentru care vrea sa se desparta de sotia sa. Insa, conform unor surse, artistul vrea sa o paraseasca pe Cristina din cauza faptului ca l-ar fi inselat in mai multe randuri. A

- Increderea de sine poate fi un lucru fragil. Tocmai din acest motiv, este foarte important sa știi de fiecare data cum sa capeți noi forțe și sa depașești orice fel de obstacol. Iar totul incepe cu modul in care te privești, care e tonusul tau psihic și cat de ușor iți e sa te descurci in fața fiecarei…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Administrația Domeniului Public (ADP) Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante (perioada nedeterminata). Este vorba despre urmatoarele posturi: – inspector de specialitate SII- 4 posturi- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta…

- Un american care a venit in vizita in Romania, la București, in perioada 30 iunie – 5 iulie 1981 a fotografiat un cuplu de romani care se casatorea la Biserica Stavropoleos. Acum, barbatul ii cauta ca sa le dea pozele de nunta inapoi!

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Primarul general interimar al Chisinaului, Silvia Radu, a declarat astazi ca in perioada imediat urmatoare administratia publica locala va anunta concursuri pentru ocuparea functiilor publice vacante, pentru toate pozitiile de conducator al subdiviziunilor Primariei sau Consiliului care sunt vacante.

- Dupa ce s-a ținut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai al Romaniei, azi, la hotel Subcetate, conducerea clubului UTA a explicat celor prezenți care au fost cauzele ce au dus la aceasta clasare slaba, locul 12. Fanii nu au fost prea mulți, vreo 40-50. De la bun inceput, Alexandru…

- Castorii adusi in urma cu aproape zece ani in judetul Covasna, printr-un program de repopulare cu aceasta specie, au provocat pagube insemnate, prin urmare este nevoie de un management adecvat care sa asigure o buna convietuire intre oameni si aceste animale, a declarat marti directorul Agentiei de…

- Narcisa Guta este in febra sarbatorilor de iarna si pare ca a revenit la sentimente mai bune. Ea a scris un mesaj pe Facebook care da de gandit. Cantareata pare sa-si aminteasca din ce in ce mai des de Nicolae Guta.

- O adolescenta in varsta de 16 ani din Amați sufera de leucemie și are nevoie de ajutorul nostru. In prezent, tanara este internata la o clinica din Cluj-Napoca, insa costurile spitalizarii depașesc posibilitațile parinților. „Fata soților Jurja din localitatea Amați a fost depistata in acest an ca…

- Nicolae Guta nu mai rezista langa Cristina si e hotarat sa bage divort si sa devina din nou un barbat liber. Manelistul trebuie sa plateasca insa bani greu daca vrea sa fie din nou burlac.

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 5 decembrie in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Cosmin Dorle, consilierul pe relatii publice, Florin Gazdac respectiv reprezentantul OCPI…

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- Dupa dispute in spatiul public privind prezenta jandarmilor calare la protestele din Piata Victoriei, informatii socante ies la iveala. Potrivit imaginilor aparute recent, protestatarii au lovit si provocat caii jandarmilor, motiv pentru care institutia a cerut ajutorul romanilor pentru a-i gasi…

- Dupa ce lucrarile la aripa noua a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” pareau sa intre in linie dreapta, iar iarna sa-i prinda pe constructori cu lucrarile exterioare finalizate, un nou ghinion a lovit investiția. O macara s-a rupt miercuri in timpul unei manevre, iar lucrarile au fost momentan stopate.…

- Lantul de restaurante Pizza Hut Delivery, cu livrare la domiciliu, a inceput sa acorde francize in primavara acestui an. Pentru deschiderea unui francize, un antreprenor trebuie sa plateasca initial o taxa de 25.100 de euro.

- Relatia manelistului cu Cristina este una cat se poate de controversata, cei doi se impaca si se cearta la orice pas. Recent fosta sotie a lui Nicolae Guta a declarat in emisiunea „Star Matinal” cat de schimbat este acesta si cat de rau a ajuns de cand este cu iubita sa, Cristina.

- Laura Toporascu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui, prin serviciul de ocupare EURES, propune 800 de posturi vacante in Spania (400 pentru femei și 200 pentru cupluri) pentru munca sezoniera in agricultura – recoltarea capșunelor in campania 2018. Sunt solicitate persoane…

- Nicolae Guța pare sa aiba zile din ce in ce mai grele cu soția lui, Cristina. Iar aceasta, pare-se, este decisa sa ii arate manelistului ca ea este cea care conduce relația și, mai mult decat atat, ca nu este dispusa sa faca vreun compromis, așa cum au facut celelate femei care, de-a lungul timpului,…

- Nicolae Guta e insurat cu Cristina dar inca ii face ochi dulci fostei sale iubite, Beyonce de Romania! El o mai viziteaza pe mama copilului sau, ocazie cu care i-a propus, mai in gluma mai in serios, o partida de amor! Mai mult, a adus vorba si de fiica lui, pe care si-a pus in gand sa o marite dupa…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, prin serviciul de ocupare EURES Romania, ofera 800 locuri de munca vacante in Spania (400 pentru femei și 200 pentru cupluri) pentru munca sezoniera in agricultura, pentru recoltarea capsunilor, campania 2018. Sunt solicitate persoane…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…

- „S-a deschis prima scoala de scrima cu clase in Pitesti si Mioveni! Inscrierile se fac la adresa de mail spadasiniiargeseni@yahoo.com. Va asteptam. EN GARDE!!!!” este mesajul presedintei clubului „Spadasinii argeseni”, Nicoleta Frantura. Scrima este unul dintre sporturile in care romanii au avut evolutii…

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- Primaria Calarasi organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii functiei publice de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Relatii Publice si Minoritati – Directia Juridica si Administratie Locala.

- EMISIUNE…O vasluianca isi incearca norocul la un reality show matrimonial difuzat de postul de televiziune PRO TV, Gospodar fara pereche. Cristina este numele acesteia, are 41 de ani si, cu toate ca a declarat ca nu este libera pe deplin , deoarece nu a divortat inca de sot, aceasta a intrat in competitie,…

- Tinerii cu studii in strainatate, cei care au facut voluntariat, au rezultate academice foarte bune si se implica in activitati extracurriculare sunt asteptati sa se inscrie pana pe 10 noiembrie la cea de-a zecea editie Top Talents Romania, care se va derula in perioada 24-25 noiembrie la Bucuresti.

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de atent cu soția lui, mai ales cand vine vorba de rasfațul acesteia. Așa ca, ieri, cei doi au pus la cale ”evadarea” din București, deciși sa se bucure din plin de toate bucuriile pe care le pot avea, departe de București...

- Giani Kirița l-a criticat pe Steliano Filip astazi la Digi Sport, avand un discurs dur la adresa lui, dar și a altor fotbaliști dinamoviști. "Sunt jucatori care n-au caștigat nimic, nicio toarta de trofeu, și fac lucruri pe care nu ar trebui sa le faca niciodata. Sunt inconștienți. Mergeam și noi in…

- Relația dintre Cristina și Nicolae Guța pare sa fie, acum, una liniștita. Dar asta doar pentru ca celebrul manelist habar nu are de ce nu reușește sa faca un copil cu frumoasa lui soție, in ciuda tuturor eforturilor sale.

- Polițiștii din Adjud impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului de Investigații Criminale cauta un minor in varsta de 15 ani din Paunești, care a plecat de acasa ieri dupa amiaza și nu s-a mai intors. Potrivit unor surse, ieri in jurul orei 14:30 minorul ar fi avut o discuție mai aprinsa…

- A slabit 40 de kilograme si susține ca nu a mancat saptamani intregi, ci a baut multe fresh-uri, scrie spynews.ro. In realitate, ne-a dezvaluit un apropiat de-al celor doi, Guța a apelat la cea mai ușoara metoda de a slabi. Mai exact, și-a taiat stomacul, in mare secret, acum mai bine de un an, taina…