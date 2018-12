Stiri pe aceeasi tema

- Crina Pintea (28 de ani) a fost desemnata de Federația Internaționala de Handbal cel mai bun pivot de la Campionatul European, care se afla in desfașurare in Franța. Romania va juca finala mica azi, de la 15:00, cu Olanda. Marian Ursescu, expert in handbal și șef departament Sporturi la GSP, este trimisul…

- Romania va juca in semifinala cu Rusia de azi, de la ora 18:30, fara liderul Cristina Neagu. In ultimele 24 de ore, dupa ce s-a dat verdictul medical in cazul capitanului echipei nationale, una din cele mai frecvente intrebari a fost cine ar putea sa joace rolul Cristinei la meciul cu...

- Cristina Neagu, 30 de ani, a fost sarita de EHF la nominalizarile pentru cel mai bun inter stanga de la Euro 2018, deși are cifre mai bune decat toate cele cinci jucatoare alese in locul ei. EHF a publicat joi lista nominalizarilor pentru trofeele individuale de la Euro 2018, unde Romania, calificata…

- O echipa in fața careia ne „pierdem” sistematic Romania a trecut de penultimul sau „hop” in drumul spre semifinale. Am invins Spania, dar mai greu decat o arata scorul. Echipa noastra a fost condusa pana la pauza, uneori la diferențe ce pareau de nerecuperat, dar s-a mobilizat in repriza a doua, a refacut…

- Prima echipa a Romaniei, condusa de selectionerul spaniol Ambros Martin, a controlat jocul inca din start, avand o perioada de 13 minute in care a marcat 12 goluri si a primit 2, de la 9-8 la 21-10. La pauza, scorul era de 21-12 pentru Romania A.In partea secunda, Romania B, condusa de…

- Dragan Petricevic, Women's EuroBasket 2019, echipa feminina de baschet a Romaniei, Selectionerul echipei feminine de baschet a Romaniei, Dragan Petricevic, a convocat 14 jucatoare pentru meciurile cu Franta si Finlanda, ultimele din actuala campanie de calificare la Women's EuroBasket 2019,…

- Cristina Neagu nu e pe deplin mulțumita dupa succesul cu Ferencvaros in Liga Campionilor, scor 36-31. Liderul celor de la CSM crede ca apararea a jucat la un nivel foarte slab azi. "A fost un start bun. Sunt mulțumita pentru ca e o victorie, dar mai sunt multe de pus la punct. Apararea e dezastruoasa.…