Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a anuntat ca se va opera la genunchiul drept in luna ianuarie. Ea s-a accidentat grav la Europeanul din Franta, diagnosticul fiind unul extrem de dur: ruptura de ligament anterior incrucisat. Dupa interventia chirurgicala,...

- Capitanul nationalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a anuntat, luni, ca se va opera la genunchiul drept in luna ianuarie, dupa accidentarea grava de la CE din Franta, diagnosticul fiind de ruptura de ligament anterior incrucisat. "Sa criticam mai putin, sa privim mai mult in ograda proprie si sa…

- Accidentata in minutul 52 al partidei cu Ungaria, de la Euro 2018, Cristina Neagu a incheiat dureros un an in care avusese evoluții foarte bune la CSM București și la naționala Romaniei. La sfarșit de an, una dintre cele mai galonate handbaliste din lume a transmis un mesaj fanilor sai prin intermediul…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, a declarat, duminica, la finalul CE din Franta, ca este suparata ca nu a putut juca in cele doua meciuri de la Paris din cauza accidentarii, dar ca va reveni, pentru ca asta stie sa faca cel mai bine in momentele grele. Handbalista…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, a declarat, duminica, la finalul CE din Franta, ca este suparata ca nu a putut juca in cele doua meciuri de la Paris din cauza accidentarii, dar ca va reveni, pentru ca asta stie sa faca cel mai bine in momentele grele.”Am…

- Capitanul nationalei feminine de handbal Cristina Neagu, care nu va mai putea evolua la Campionatul european de handbal dupa ce s-a accidentat grav in meciul cu Ungaria, a postat, vineri, un mesaj de incurajare pentru colegele sale care intalnesc Rusia in semifinale, de la 18.30, potrivit Mediafax.Cristina…

- Capitanul nationalei feminine Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior si va sta departe de teren timp de sase luni. Ea nu va mai evolua la Campionatul European din Franta, fiind inlocuita de Bianca Bazaliu ,colega sa de la CSM Bucuresti.

- Capitanul nationalei feminine Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior si va fi indisponibila o lunga perioada, astfel ca nu va mai evolua la Campionatul European din Franta.