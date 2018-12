Cristina Neagu, regina handbalului

Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Cristina Neagu a devenit, luni seara, in timpul meciului cu Germania, cea mai buna marcatoare all-time a Campionatului European, dupa ce a marcat al cincilea gol al sau in partida si a adunat 206 in total, fata de 205 ale detinatoarei recordului, unguroaica Agnes Farkas. Cristina…

- Romania a tratat cat se poate de serios echipa Germania, in meciul doi de la Euro, si a castigat cu 29-24 dupa o evolutie convingatoare, Nationala s-a calificat deja in Main Round cu doua puncte. Denisa Dedu a fost desesmnata jucatoarea meciului, dupa o prestatie fabuloasa.

- Marcatoare pentru Romania: Buceschi 11 goluri, Neagu 5, Pintea 4, Geiger 3, Udristoiu 2, Florica 2, Dedu 1, Laslo 1. Pentru Germania s-a remarcat Behnke 8 reusite. In urma rezultatului, tricolorele au maximum de puncte, 4, dupa ce in meciul de debut au trecut de Cehia, cu 31-28 (17-11). Cu 5 goluri…

- Nationala Romaniei de handbal feminin va participa in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie la Campionatul European din Franta. Tricolorele fac parte din grupa D, alaturi de Norvegia, Germania si Cehia. Debutul primei reprezentative va fi pe 1 decembrie, la Brest.