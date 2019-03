Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Cristina Neagu a fost aleasa pentru a patra oara cea mai buna handbalista a lumii pe anul 2018, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Handbal (IHF), pe site-ul sau oficial. Neagu este prima persoana care a cucerit de patru ori trofeul acordat de forul mondial,…

- Scenele de violența verbala și psihica asupra minorilor se petrec in gradinița ,,Dumbrava Minunilor'' din sectorul 6 al Capitalei, acolo unde una din doamnele educatoare, care preda de peste 25 de ani in aceeași instituție, a fost inregistrata pe ascuns, de un tatic al unui elev. Barbatul a ascuns in…

- Andreea Mantea, prezentatoarea celui mai iubit realityshow al momentului, „Puterea dragostei”, de la Kanal D, iubește din nou! Vedeta tv a facut primele declarații despre noul iubit! Andreea Mantea a confirmat ca este intr-o relație și ca iubește din nou de cateva luni. Cu toate acestea, prezentatoarea…

- In ultimii ani ne dam seama ca o tactica de marketing este aceea de a promova ideea de bio, produs ecologic, produs natural. Lumea devine conștienta ca are o astfel de nevoie și atrasa de principiul in sine cumpara in neștire. O abordare corecta și sanatoasa inseamna nevoia de a alege o sursa de incredere…

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…