Cristina Neagu: “Nu va jucati cu jucatorii”

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari vedete din lumea handbalului, in frunte cu jucatoarea romana Cristina Neagu, francezul Nikola Karabatic, danezul Mikkel Hansen sau norvegianca Stine Oftedal, s-au alaturat campaniei ''Don't play the pl...

- Cele mai mari vedete din lumea handbalului, in frunte cu jucatoarea romana Cristina Neagu, francezul Nikola Karabatic, danezul Mikkel Hansen sau norvegianca Stine Oftedal, s-au alaturat campaniei ''Don't play the players'', care denunta calendarul competitional foarte incarcat, relateaza…

- Cristina Neagu este in culmea fericirii dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara cea mai buna handbalista a lumii. "Sunt foarte mandra de ce am realizat și ma bucur ca pot fi in continuare un exemplu pentru copii, pentru cei care se apuca de sport. Am crezut de mica in visurile mele, cred in continuare…

- Cristina Neagu a fost aleasa din nou cea mai buna jucatoare de handbal a lumii. E a patra oara cand romanca primește distincția acordata de Federația Internaționala, un record al handbalului mondial. Numarul 1 in ierarhia masculina e danezul Mikkel Hansen.

- Jucatoarea romana Cristina Neagu a fost aleasa pentru a patra oara cea mai buna handbalista a lumii pe anul 2018, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Handbal, pe site-ul sau oficial. Neagu...

- Jucatoarea romana Cristina Neagu a fost aleasa pentru a patra oara cea mai buna handbalista a lumii, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Handbal (IHF), pe site-ul sau oficial. Cristina Neagu a devenit in 2018 cea mai buna marcatoare din istoria Campionatelor Europene, cu un total de 237 de…

- Jucatoarea de handbal Marilena Neagu a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov pentru o perioada de doi ani. ”Ma bucur ca voi avea ocazia sa lupt in continuare pentru Brasov si pentru Corona. Sunt aici de atatia ani, ma simt bine si sper sa reusesc alaturi de Corona, rezultatele…

- Sindicatul de la Uzina Automecanica Moreni se afla pe ultima suta de metri cu negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Post-ul In lipsa bugetului national, situatie grava la Automecanica Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .