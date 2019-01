Stiri pe aceeasi tema

- Portalul handball planet, una dintre publicatiile importante in handbal pe plan extern, a efectuat la sfarsitul anului trecut un sondaj pentru desemnarea celei mai bune jucatoare a lumii in 2018, dar si pentru stabilirea echipei ideale, informeaza antena3.ro. Cristina Neagu, capitanul echipei nationale,…

- Campioana Romaniei, CSM Bucuresti, a fost invinsa categoric de formatia ETO Gyor, cu scorul de 27-36 (15-22), in Ungaria, in primul meci din grupa principala a II-a a Ligii Campionilor la handbal feminin. Detinatoarea trofeului, care a avut in pivotul Crina Pintea cea mai buna jucatoare de pe teren,…

- Cristina Neagu, 30 de ani, și Crina Pintea, 28 de ani, sunt cele doua romance nominalizate la trofeul pentru cea mai buna handbalista a anului. Dupa prestații excelente la Campionatu European de Handbal, site-ul handball-planet.com, cel care decerneaza premiul de 8 ani, le-a inclus pe interul dreapta…

- Portalul handball-planet organizeaza pentru al 8-lea an la rand un concurs pentru desemnarea celei mai bune handbaliste in 2018. Juriul format din jurnalisti din mai multe tari au intocmit o lista de 32 de jucatoare care au intrat in cursa pentru titlul de MVP. De asemenea, va fi...

- Federația Europeana de Handbal a publicat pe pagina de Facebook și pe site-ul oficial lista cu cele 40 de jucatoare nominalizate pentru echipa turneului. Spre surprinderea tuturor, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a Romaniei, nu se regasește pe lista! EHF a nominalizat 40 de jucatoare, cinci pentru…

- Romania s-a impus cu 27-25, la capatul unui meci care in care Spania ne-a pus probleme, mai ales in prima repriza. Jocul foarte bun prestat de Cristina Neagu și Crina Pintea, plus intervențile magistrale ale portariței Denisa Dedu ne-au adus victoria. Echipa noastra va juca maine seara impotriva Ungariei.…

- Cristina Florica (26 ani) a devenit o jucatoare de baza la nationala Romaniei, la Campionatul European din Franta. Ea se afla intr-un Top 5 la minute de joc petrecute in teren la turneul final, dupa Cristina Neagu, Crina Pintea, Eliza Buceschi si Yuliya Dumanska. Jucatoarea de la SCM...

- Romania a invins de-o maniera categorica Norvegia (31-23) la Campionatul European de handbal feminin, iar fetele noastre sunt laudate la unison. Excepție nu a facut nici Gheorghe Tadici (fost selecționer), acesta precizand despre Cristina Neagu ca are drept principale calitați "viteza de executie, clarviziunea…